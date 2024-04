Igralka zahteva odločno in glasno zavzemanje za ustavitev vojne in genocida, mučenja in trpinčenja palestinskega ljudstva v Gazi in na Zahodnem bregu, odločnejše zahteve za takojšnjo zagotovitev in dostavo humanitarne pomoči, takojšnjo prepoved razpolaganja z ozemljem republike Slovenije, njenim zračnim prostorom in akvatorijem za prevoze in dostavo vojaških sil in sredstev za izvrševanje genocida, ki ga Izrael izvaja ob pomoči ZDA

V svoji izjav poziva tudi k takojšnjemu priznanju Palestine kot države ter prekinitvi gospodarskih in diplomatskih odnosov z Izraelom.

Igralka v gledališču uro pred vsako predstavo in po njej zbira podpise podpore in bere svojo izjavo. Poleg tega lahko posamezniki podporo stavkajoči izrazijo na posebni spletni strani. Njeno gladovno stavko podpirajo tudi v mladinskem gledališču.