Organizatorji 26. julija na otvoritvi pričakujejo okoli 300.000 gledalcev okoli 200.000 dodatnih pa bi jo lahko spremljalo z okoliških zgradb ob Seni. Toda v času vojne v Ukrajini in Gazi so oblasti v Franciji in drugod po Evropi bolj ranljive za morebitne napade, zato bi lahko ob primeru povečanih varnostnih grožnjah organizatorji otvoritev olimpijskih iger preselili na drugo lokacijo.

Možnost je nedavno potrdil tudi francoski predsednik Emmanuel Macron. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, je dejal, da bi lahko organizatorji ob morebitnih varnostnih grožnjah slovesno odprtje olimpijskih iger v Parizu z reke Sene preselil na osrednji stadion. Tam bodo sicer na sporedu tekme v ragbiju 7 in atletiki. Po njegovih besedah pa obstaja tudi možnost, da bi odprtje prestavili tudi na območje Trocadera čez reko Seno od Eifflovega stolpa. Macron je še dodal, da bo naredil vse v njegovi moči, da bo med igrami vladalo olimpijsko premirje.