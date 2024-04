V dvorani Grand hotela Union so Socialni demokrati na maratonskem kongresu, ki se je začel v soboto dopoldne, končal pa po polnoči, izvolili novo vodstvo stranke. Novi predsednik stranke je gospodarski minister Matjaž Han, ki je v drugem krogu glasovanja tesno, z desetimi glasovi razlike, premagal Milana Brgleza. Prvi je prejel 182, drugi 172 glasov. Han je največ glasov zbral že v prvem krogu, ko jih je od 384 glasov delegatov prejel 115, Brglez 104, vodja poslancev Jani Prednik 96, ajdovski župan Tadej Beočanin pa 69 glasov. Za glavno tajnico je bila izvoljena Živa Živković, ki se bo morala spopasti s sanacijo poldrugega milijona strankinega dolga, na štiri podpredsedniška mesta pa predsednik mladih v SD Luka Goršek, evroposlanec Matjaž Nemec, poslanka Meira Hot in pravosodna ministrica Andreja Katič.

Misija poenotenja strankinih struj

Deset glasov razlike med Hanom in Brglezom kaže, da novega predsednika v prihodnosti čaka misija povezati različne frakcije v stranki. O tem je Matjaž Han ob razglasitvi tudi govoril: »Hvala za glasove, hvala kandidatom. Po velikih ljudeh, ki so vodili to stranko, sem jo pripravljen voditi tudi sam. Kongres je bil zanimiv, slišal sem vse kritične glasove. Tako jaz kot Milan Brglez sva obvezana združiti stranko, drugega nam ne preostane.« Kritičnih glasov, o katerih je govoril, je bilo v zadnjih dneh res veliko, več je bilo tudi razlogov. Številne delegate je zmotilo, ker se je gospodarski minister v tekmo za predsednika stranke vključil le dan pred kongresom in ni sodeloval v predkongresnih soočenjih kot drugi trije. Očitali so mu, da se požvižga na notranje procese stranke in vanjo vnaša dodaten nemir.

Na kongresu smo znova slišali tudi, da Han za stranko pomeni vztrajanje na »neoliberalni« poti oziroma da za SD pomeni nadaljnje približevanje interesom kapitala in ne delavcem, kar nekateri radi imenujejo zmerna sredina. »Mi smo stranka socialnih demokratov in bomo ostali socialni demokrati,« je na vprašanja novinarjev o tem po kongresu dejal Han. Prepričan je, da je ravno nedavno dogajanje v stranki, povezano z afero ob nakupu prostorov za potrebe sodišča na Litijski v Ljubljani, dodatno spodbudilo člane, da stopijo v bran »največji ideji, ki jo svet premore – ideji socialne demokracije«. O tem, kakšna naj bi bila njegova različica socialne demokracije, ne v petek ne v soboto nismo izvedeli veliko, saj morajo po Hanovih besedah z novoizvoljenimi organi vsebinske točke in cilje do konca mandata v stranki šele doreči.

Je pa veteran stranke v teh dneh veliko poudarjal, da se zna pogovarjati z vsemi in da je to prednost ter da je ne glede na kritike pripravljen biti predsednik vseh socialnih demokratov. Teh bi utegnilo biti v prihodnjih dneh nekaj manj, saj so nekateri v primeru njegove izvolitve napovedovali izstop iz stranke. Za protikandidata Janija Prednika, ki je na kongresu gospodarskega ministra označil za predstavnika starih vzorcev v SD, je Han dejal, da se mu stolček vodje poslancev ne maje. Zamer, tako javno, se naj ne bi šel. Pod njegovim vodstvom je tudi edina opcija vztrajati v vladi Roberta Goloba. Mora pa SD po njegovem v njej odslej igrati še pomembnejšo vlogo.

Del rešitve, del problema

Čeprav so Socialni demokrati pri točki obravnave dela v dosedanjem delu mandata medijem za dve uri zaprli vrata, smo tudi v javni razpravi slišali veliko kritik na račun kandidatur tistih, ki so že doslej vodili stranko, češ da »kdor je bil del problema, ne more pomagati reševati problema«. Nekdanji poslanec Franc Trček je menil, če bi bil on del sedanjega ožjega vodstva, ki je pripeljalo SD na to točko, da bi se umaknil oziroma odšel ribarit. Po kongresu pa je ocenil, »da imamo v slovenski politiki žal dva espeja, Golobovega in Janševega, ter tri stranke, katerih vodstvo ne slovi po sprejemanju odgovornosti«. Pa je Han vendarle prebral med vrsticami, kaj mu sporoča tesen rezultat kongresa? »Danes ga je slišal, upam, da ga ne bo pozabil,« je dejal Trček in opozoril pred nevarnostjo zamer v vrstah ožjega vodstva, saj da se karte niso bistveno premešale. »Želel bi si neke streznitve, več zrelosti, sicer bomo propadli.«

Han vodenje prevzema od Tanje Fajon. Ta je ocenila, da je ob danem rezultatu težko trditi, da je stranka poenotena. Hanu je čestitala za izvolitev, Brglezu pa za izjemen rezultat. Po njeni oceni je na njiju stranko povezati. Brglez trdi, da je z novim vodstvom pripravljen sodelovati, saj da je stranka večja od posameznikov. Župan Ajdovščine Beočanin pa je dejal, da je napet kongres potrditev, da so delegati izbirali med štirimi dobrimi kandidati. Ali se bo v prihodnje zavzemal za večjo realizacijo programa stranke znotraj vlade, na kar je opozarjal pred kongresom? »Na mojo aktivnost lahko SD računa še naprej, saj kot predsednik županskega foruma ohranjam funkcijo v predsedstvu stranke.« Odločen za spremembe je tudi novi podpredsednik SD Luka Goršek. »Ne moremo se več ukvarjati sami s sabo, prav tako je bilo tega dovolj v vladi. Tu smo, da naredimo nekaj za ljudi, da pustimo sled s sistemskimi rešitvami.« Bo povzdignil glas v stranki, če bo drugače? »Definitivno. Enostavno ne mislim več iskati identitete naše stranke, saj je ta jasna in pri tem ne mislim odstopati niti za milimeter.«

