Letošnja sezona je za košarkarsko Cedevito Olimpijo razočaranje, saj so v evropskem pokalu zbrali le eno zmago, v ligi ABA pa jim po rednem delu ni uspelo osvojiti enega od prvih štirih mest, ki bi jim v četrtfinalu prineslo prednost domačega parketa. A cilj v jadranskem tekmovanju se kljub temu ni spremenil. Ljubljančani si želijo preboja v polfinale, kar pomeni, da morajo za to dvakrat premagati Mego. »Če nam ne bo uspelo, potem ta sezona nima smisla,« je odkrito povedal kapetan Cedevite Olimpije Jaka Blažič. Prva tekma v Beogradu bo danes ob 20. uri, druga v nedeljo ob 20. uri v Stožicah, morebitna tretja pa v soboto, 27. aprila, znova v Beogradu.

Čeprav ima Mega izredno mlado ekipo, je trenutno v odlični formi. V ligi ABA je dobila zadnjih sedem dvobojev, med drugim proti Crveni zvezdi. »Ne bom rekel, da so presenečenje sezone, saj igrajo zadnjih deset do petnajst let ves čas enako. Imajo tradicionalno mlado ekipo, ki pa je tudi ambiciozna. Igrajo izredno hitro košarko, s katero so marsikomu zagrenili življenje. Ob tem so tudi visoki na vseh položajih, kar izkoriščajo pri skoku v napadu. Čaka nas kar nekaj izzivov,« o četrtfinalnem nasprotniku, ki je zmaje v rednem delu ugnal pred domačimi navijači, klonil pa v Stožicah, pravi trener Cedevite Olimpije Zoran Martić. Pred odhodom v Beograd je bil nekoliko na trnih, saj ne ve, kakšen obraz bo njegovo moštvo prikazalo. Celotno sezono ga namreč zaznamujejo velika nihanja. »Pred tekmo s Krko smo denimo odlično trenirali, zato sem bil nad predstavo v Novem mestu razočaran. Proti Ciboni je bilo nato precej bolje, a je treba vedeti, da so pri Zagrebčanih manjkali nekateri igralci. Vsekakor pa je bolje zadnjo tekmo rednega dela dobiti. Če smo osredotočeni vseh 40 minut in imamo nasprotnika pod nadzorom ter mu ne dovolimo, da nas kaznuje s hitrimi protinapadi, potem lahko igramo z vsemi. To smo pokazali tudi z zmagami proti Partizanu, Budućnosti in Crveni zvezdi.«

V igri Olimpije bo veliko odvisnega od kapetana Jake Blažiča, ki prav tako v letošnji sezoni precej niha v predstavah. »Proti Krki in Zadru smo resnično igrali pod vsako kritiko. Proti Ciboni smo pokazali določeno reakcijo, a nasprotnik ni bil v popolni postavi. Stavimo na adrenalin, ki ga prinaša končnica. Upam, da bomo vsi začutili pomembnost četrtfinala in da bomo to pokazali tudi na parketu. Mega igra hitro in agresivno. Če jim ne bomo vrnili z enako mero, bomo v težavah. Predvsem moramo pokazati pravo energijo. Imamo kakovostne igralce, ob tem pa nekaj več izkušenj. Prepričan sem, da lahko s pravim odnosom in pristopom napredujemo.« Od igralcev Mege je Blažič izpostavil Nikolo Đurišića, ki je po odhodu Nikole Topića v Crveno zvezdo zablestel. »Nanj se posebej pripravljamo, saj je v odlični formi. Izjemen je tudi Uroš Plavšić, ki je na radarju velikih klubov, preseneča pa Stefan Miljenović, ki je nevaren v tranziciji. Mega ima homogeno moštvo, ki tudi v igri pet na pet ne divja, ampak spoštuje zastavljen sistem.«

Liga ABA, četrtfinale, prve tekme: Budućnost – Zadar 100:69 (Ferrell 17; Ramljak 14), danes ob 18. uri: Crvena zvezda – Studentski centar, ob 20. uri: Mega – Cedevita Olimpija, sreda ob 18.30: Partizan – Igokea.