V nedeljo ob enih zjutraj so v večjem delu Izraela zatulile sirene zaradi zračnega napada in do šestih zjutraj je na nebu, tudi v Siriji, Libanonu in Jordaniji, grmelo in se bliskalo, kar je bila posledica delovanja izraelske protizračne obrambe in izraelskih lovcev pa tudi pomoči drugih držav. Iran je s 170 brezpilotniki in 140 drugimi izstrelki izvedel zračni napad na Izrael, kakršnega še ni bilo. Gre za odgovor na uničenje iranskega konzulata v Damasku 1. aprila. Nekaj raket so hkrati proti Izraelu poslali tudi jemenski hutijevci in libanonski Hezbolah.

Izraelski protizračni obrambi naj bi uspelo tudi s pomočjo vojaških sil drugih držav sestreliti 99 odstotkov iranskih brezpilotnikov in drugih izstrelkov. O vsem tem je v nedeljo zjutraj poročal govornik izraelske vojske Daniel Hagari. Izraelu so pomagale predvsem ZDA, tudi Velika Britanija in Francija, menda še Jordanija in Egipt. Samo nekaj brezpilotnikov in izstrelkov je padlo na izraelsko ozemlje, na primer na letalsko bazo na jugu Izraela. Ranjena naj bi bila sedemletna deklica.

Teheran trdi: Napad dosegel zastavljene cilje

Iranska vlada meni, da se je iranska vojska uspešno maščevala za izraelski napad na konzulat v Damasku 1. aprila, ko je umrlo 14 ljudi, tudi pomembna iranska generala. Tudi general Mohamed Bagheri, ki je načelnik generalštaba iranske vojske, trdi, da je napad na Izrael dosegel zastavljene cilje. Dodal je: »Nimamo namena nadaljevati operacijo. A če bo sionistični režim znova izvedel akcijo proti Islamski republiki Iran na naših tleh ali v bazah, ki nam pripadajo v Siriji ali drugod, bo naša naslednja operacija veliko hujša od te.«

Izraelski minister brez listnice Beni Ganc, ki je skupaj s premierjem Benjaminom Netanjahujem in obrambnim ministrom Joavom Galantom član vojnega kabineta, pa je izjavil: »Oblikovali bomo regionalno koalicijo in potem poravnali račune z Iranom na način in v trenutku, ki bosta za nas primerna.« Tričlanski vojni kabinet se je sestal v nedeljo popoldne in razpravljal o tem, kako se odzvati na iranski napad. Po poročanju spletne strani Axios je ameriški predsednik Joe Biden izraelskemu premierju Netanjahuju sporočil, da nasprotuje povračilnemu napadu na Iran in da je v tem konfliktu že tako zmagal Izrael.

V nedeljo je potekala seja varnostnega sveta ZN na zahtevo Izraela. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je takoj obsodil iranski napad proti judovski državi. V nedeljo pa naj bi se sestali na izrednem zasedanju prek videokonference tudi voditelji držav G7.