Za Brigito Potočki je moda strast, odkar pomni. »Mislim, da jo imam v genih. Tako moja babica kot prababica sta imeli smisel za slog. Še posebno babi, ki je zame nesporna kraljica dodatkov. Vedno je nosila vsaj tri različne ogrlice in cel kup zapestnic,« je povedala Potočkijeva in dodala, da je tudi mama redno kupovala modne revije. »Spomnim se, da sem jih listala in skušala ustvariti tisto, kar sem videla v njih, s tistim, kar sem imela v omari. Mami je tudi veliko šivala, tako da mi je ukrojila in zašila dobesedno vse, kar sem si zamislila.«

Za teden mode ostala brez čevljev

Ko je pri 40 izgubila službo na radiu, je sprva začela pisati blog, iz katerega se je kmalu porodila ideja o izposoji. »Ko sem bila prvič povabljena na Ljubljanski teden mode, so mi za popoln videz zmanjkali čevlji. Ni se mi zdelo smiselno samo za ta dogodek kupiti novih, zato sem si jih želela izposoditi, a žal tovrstne storitve pri nas ni bilo. Takrat sem se odločila, da se bom sama začela ukvarjati s tem.« Še prej je naredila raziskavo trga. Ko je ugotovila, da pri nas razen poročnih oblek nihče ne izposoja oblačil, je bila odločitev dokončna. »Imela sem precej svečanih oblek iz svojih radijskih časov, ko sem tudi vodila prireditve, in te sem najprej ponudila v izposojo. Počasi se je fundus tovrstnih oblek večal in danes je v njem več kot 300 zelo različnih kosov oblačil, ne samo oblek, pač pa tudi hlače, krila, kostimi, srajce, suknjiči, plašči …« Izposoditi si je mogoče tudi čevlje, torbice, naglavne dodatke, rute, rokavice, nakit. »Skratka, oblečem vas od nog do glave, če le imam v vaši velikosti vse na voljo,« je povedala a hkrati tudi opozorila, da oblačila v njeni ponudbi niso rabljena, vsa so kupljena nova, nekatera sploh še niso bila izposojena. »Seveda so tista, ki so večkrat v izposoji, rabljena, a v svetu izposoje se ne uporablja ta oznaka.«

Obleke za posebne priložnosti

Sogovornica odkrito prizna, da so bili na začetku vsi skeptični nad njenim poslom in na neki način pokroviteljski do njene ideje. Sama pa je želela zgolj deliti svojo ljubezen do mode in svoj občutek za slog z drugimi. »Tudi zato sem se odločila, da bom tistim, ki nimajo časa razmišljati, kaj obleči za posebne priložnosti in še manj iti po nakupih, pomagala z možnostjo izposoje oblačil, dodatkov in obutve, vse zapakirano in pripravljeno za tak poseben dogodek. Najprej sem ponujala samo ženska oblačila, zdaj imam že nekaj let na voljo tudi moške svečane obleke.«

Odnos ljudi do izposoje je še vedno različen. »Tistim, ki se odločijo za izposojo, je ideja všeč iz več razlogov, predvsem pa zato, ker jim prihrani čas. To je pravzaprav največji plus izposoje predvsem za tiste, ki so zelo zaposleni, in tiste, ki ne marajo nakupovanja. Ko se odpravite po trgovinah, lahko namreč zapravite več ur in na koncu ne najdete nič primernega, če se odločite za izposojo pri meni, pa ste popolnoma urejeni v eni uri ali še manj,« je povedala in dodala, da je to tudi eden od razlogov, da se stranke pogosto vračajo, ko potrebujejo oblačilo za posebne priložnosti, ki zahtevajo vsakokrat drugačen videz. Tudi prihranki so v takih primerih v primerjavi z nakupom precejšnji, poleg tega z nakupom oblačil za enkratno nošenje ne obremenjujemo okolja.

Ker je na njeni spletni strani zelo omejen izbor vsega, kar ima v salonu, vabi, da jo raje obiščete osebno. »Zaradi pomanjkanja časa – za vse sem sama – je objavljenih le nekaj najbolj priljubljenih kosov. Tudi obleka na sliki ali na obešalniku ni enaka obleki na točno določeni osebi, zato prisegam na osebni pristop in ogled ponudbe v živo. Stranke v salonu dobijo vse informacije, ki jih potrebujejo o izposoji, in lahko tudi pomerijo vse, kar je na voljo,« je povedala in dodala, da stranke pogosto kar njej prepustijo izbiro, tako da jim predlaga nekaj različnih stiliranj, hkrati pa jih spodbuja, da pomerijo tudi tisto, česar sicer ne bi nikoli.

V njeni ponudbi je tudi precej kosov znanih slovenskih oblikovalcev, saj meni, da imamo odlične oblikovalce, ki so mojstri svojega poklica. Kot je povedala, pride do sodelovanja z njimi zelo spontano, odkar obiskuje Ljubljanski teden mode. »Z večino naših oblikovalcev se poznamo in od njih tudi kupujem kose, ki so nato na voljo pri meni za izposojo. Tako kot za vsa druga oblačila v moji ponudbi tudi za oblačila slovenskih oblikovalcev velja, da imam na voljo samo po en kos oblačila v samo eni velikosti, saj ne bi želela, da se moja stranka pojavi v oblačilu, ki ga ima še nekdo drug,« nam je povedala in dodala, da ima trenutno v ponudbi oblačila slovenskih znamk Miro Mišljen Design, JKH Identity, David Bacali, Patricia Pie in Barbara Repinšek.