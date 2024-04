Lanskoletni program cepljenja je pred tem brezplačno cepljenje proti HPV zagotovil dvema dodatnima generacijama dečkov, in sicer v 1. in 3. letniku srednje šole.

Na NIJZ so predlagali tudi, da se že v letošnjem programu cepljenja napove razširitev nacionalnega programa s cepljenjem otrok proti noricam z letom 2025, da se že v letošnjem letu zagotovi financiranje cepiva proti noricam.

Za letos na NIJZ predlagajo še, da se omogoči cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu (KME) v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja še eni ali dvema dodatnima generacijama odraslih, ki v tekočem letu dopolnijo 47 in 48 let, poleg že upravičenih generacij odraslih - to so osebe, ki v tekočem letu dopolnijo 49 let in zamudniki.

NIJZ je ta predlog podal zaradi nizke precepljenosti proti KME pri odraslih, ki so upravičeni do tega cepljenja, so pojasnili.

Na inštitutu si želijo, da bi nosečnicam v prihodnje, ko bo cepivo na voljo v Sloveniji, omogočili brezplačno cepljenje s cepivom proti respiratornemu sincicijskemu virusu (RSV).

Kot so še pojasnili na NIJZ, je bilo lani zaradi nove časovnice sistematskih pregledov cepljenje proti davici, tetanusu in oslovskemu kašlju prestavljeno iz 3. v 2. razred osnovne šole, zato bo treba v prihodnjem šolskem letu izvesti to cepljenje tudi v 4. razredu pri tistih otrocih, ki v tem šolskem letu obiskujejo 3. razred, pa še niso cepljeni.

Z ministrstva za zdravje so za STA sporočili, da so od NIJZ prejeli predlog programa cepljenja za leto 2024 in da ga še preučujejo.