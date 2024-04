Italijanski oblikovalec je po dolgi bolezni umrl v Firencah. Star je bil 83 let. Novico so potrdili v njegovi modni hiši. »To je bilo življenje, polno ljubezni. Z veliko žalostjo sporočamo, da se danes poslavljamo od našega ustanovitelja Roberta Cavallija. Po skromnih začetkih v Firencah je postal svetovno znano, ljubljeno in spoštovano ime. Bil je nadarjen in ustvarjalen, verjel je, da lahko vsak v sebi najde in neguje umetnika. Njegova zapuščina bo živela naprej skozi njegovo ustvarjalnost, ljubezen do narave in družino, ki jo je oboževal,« so zapisali v izjavi.

Prvo trgovino odprl v Saint-Tropezu

Leta 1970 je Cavalli dal na trg lastno blagovno znamko, svojo prvo kolekcijo pa je predstavil na pariškem Salon du Prêt-à-Porter, ki je potekal v kongresnem centru Porte de Versailles. V zgodnjih sedemdesetih letih je patentiral inovativen postopek obdelave usnja in leta 1972 v Saint-Tropezu odprl svojo prvo trgovino z imenom Limbo. Ker je bila trgovina tako uspešna, so ga naslednje leto povabili, da svoje usnjene kose ob boku blagovnih znamk Missoni, Krizia, Fendi in Basil predstavi še v Sali Bianca v Firencah. V tistih letih sta njegove kreacije nosili Sophia Loren in Brigitte Bardot. Njegova ljubezen do barv, osupljivih vzorcev in glamurja je prežemala njegove moške in ženske kolekcije pa tudi kolekcije očal, kopalk in celo spodnjega perila. Prav tako je v devetdesetih prinesel veliko spremembo v industrijo džinsa. Bil je med prvimi, ki je v džinsu uporabil elastan, da bi dosegel oprijeto in seksi prileganje. Zahvaljujoč temnopolti gazeli Naomi Campbell, ki je leta 1993 sodelovala na njegovi modni reviji, mu je kavbojke uspelo postaviti v ospredje modne industrije.

Zvezde so ga oboževale, njegove kreacije pa redno izbirale za rdečo preprogo. V njegovih kreacijah smo lahko videli Victorio Beckham, Beyoncé, Charlize Theron, Madonno, leta 2015 je njegovo obleko na Met Gala nosila Kim Kardashian. Poleg živali in mode sta bili njegova glavna strast še umetnost in fotografija, ena od njegovih življenjskih modrosti pa je bila: »Luksuz je uspeh.«

Oboževal je Naomi Campbell

Ko je govoril o svoji ljubezni do vzorcev, predvsem cvetličnih in živalskih, je Cavalli rad poudarjal: »Bog je najboljši oblikovalec na svetu, jaz ga samo kopiram.« Bil je brez dlake na jeziku, ko je kritiziral modno industrijo, ki je po njegovem mnenju postala preveč industrijska in nekreativna. Prav tako je bil kritičen do izkoriščanja mladih presuhih manekenk, kar je bilo v nasprotju z njegovo predstavo o čutni ženski z močno osebnostjo, kot je Naomi Campbell, ki jo je oboževal. Bil je eden prvih oblikovalcev, ki je razumel, da je treba strankam omogočiti celovito izkušnjo. Da bi jih povabil v svoj svet, je leta 2002 v Milanu odprl kavarno Just Cavalli, šest let pozneje pa je v Firencah odprl svoj prvi klub.

Ponudbo je razširil leta 2011, ko se je odločil predstaviti linijo za dom. Leta 2015 se je upokojil, blagovno znamko pa je prevzelo italijansko podjetje Clessidra SGR; kreativno vodstvo so zaupali Petru Dundasu. Vse od takrat je bilo pri modni znamki več sprememb, trenutno je modna hiša v lasti skupine Vision Investment, kolekcije pa oblikujeFausto Puglisi.Mnogi menijo, da je prav Puglisi znamko vrnil na pravo pot – tisto, ki jo je nekoč začrtal Cavalli. Preden je vodenje hiše prepustil drugim, je italijanski oblikovalec izdal avtobiografijo Samo jaz!. Menil je, da je čas, da ljudje spoznajo drugi obraz Roberta Cavallija, njegov pravi jaz.

V knjigi je opisal najpomembnejše trenutke svojega življenja, začenši s tragično izgubo očeta, ki so ga leta 1944 usmrtili nemški vojaki. Star je bil komaj tri leta. »To ni knjiga o modi. To je knjiga o fantu iz skromne družine, ki mu je uspelo zahvaljujoč svoji volji,« je dejal takrat in med drugim razkril, kako je bil nagrajen za svoje uspehe – od prvega avtomobila fiat 500, katerega nakup je označil za najlepši trenutek v življenju, do prvega ferrarija, helikopterja in jahte, s katero je plul po Sredozemskem morju. Slavnemu oblikovalcu se je v treh zvezah rodilo šest otrok, od katerih je najmlajši, sin Giorgio, ravno praznoval svoj prvi rojstni dan. V prvem zakonu s Silvanello Giannoni sta se mu rodila Cristiano in Tommasa, v drugem zakonu z Evo Mario Düringer, v katero se je zaljubil na izboru miss universe, pa Rachel, Daniela in Robin. Italijanski oblikovalec je bil od leta 2014 v zvezi z manekenko Sandro Nilsson - Bergam, s katero je lani dobil sina, ki ga je poimenoval v spomin na očeta.