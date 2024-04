Gajser, sobotne kvalifikacije je končal na drugem mestu za Francozom Romainom Febvrom, je prvo vožnjo slabše začel in bil takoj po startu peti, a je nato hitro pridobil dve mesti in se prebil za vodilnega v SP Španca Jorgeja Prada in Francoza.

Polovico dirke je vozil na tretjem mestu, a je bil vseskozi blizu tekmecema pred sabo. Španec pa ni zdržal v vodstvu, saj sta ga prehitela najprej Febvre, potem pa še Gajser.

Vrstni red se pozneje ni spreminjal, je pa v zadnjem krogu Gajser prišel tik za hrbet Francozu in v ciljnem skoku skorajda ujel tekmeca, razlika je bila na koncu le 37 stotink.

Pancar je na prejšnji dirki na Sardiniji prvič v sezoni in prvič, odkar se je pridružil MXGP, ostal brez točk. Tokrat je spet privozil med tiste, ki jih dobijo, končal je na 15. mestu.

V drugi vožnji je bil začetek podoben. Prado je kljub slabšemu startnemu položaju najbolje začel in si takoj privozil nekaj prednosti, Gajserju pa se začetek spet ni posrečil, v prvem krogu je bil šele sedmi in je potreboval nekaj krogov za preboj na četrto mesto, potem pa ni mogel več mimo treh tekmecev pred sabo.

Kljub vodstvu Prada je imel niti do prve zmage v sezoni v rokah Febvre, a le do padca v šestem krogu, ko se je na progo vrnil šele na šestem mestu, tudi za Gajserjem. S tem je vrata do nove zmage odprl Pradu, Španec je priložnost zanesljivo izkoristil. V tej vožnji je premagal Nizozemca Calvina Vlaanderna in Švicarja Jeremyja Seewerja, Gajser je bil četrti, Febvre pa peti.

V seštevku obeh voženj je Prado končal na prvem mestu s 46 točkami, Febvre je bil drugi z 41, Gasjer pa tretji s 40.

Dobro vožnjo je prikazal tudi Pancar. Začel je z 12. mestom v prvem krogu, potem pa se je večino dirke gibal na teh mestih, občasno enega izgubil, pa spet pridobil, tik pred koncem pa se je prebil celo že na rob deseterice na 11. mesto, kar je njegova najboljša posamična uvrstitev v vožnji v razredu MXGP.

Seštevek obeh voženj je za Pancarja pomenil 13. mesto in 16 novih točk v SP.

Prado ima po štirih zmagah v sezoni 219 točk, Gajser pa 206.

Naslednja dirka bo na sporedu 5. maja v portugalski Aguedi.