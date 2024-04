Nepreslišano: Igor Zorčič, direktor službe Državne volilne komisije

Koliko glasovanj bomo imeli 9. junija? Najmanj eno zagotovo, in sicer na volitvah o kandidatih za poslance iz Slovenije v Evropski parlament. Želimo pa si, da bi čim prej vedeli tudi za končno število napovedanih referendumov, da lahko priprave potekajo nemoteno in brez hujše časovne stiske. Služba Državne volilne komisije (DVK) se v tem trenutku pripravlja na volitve poslancev v Evropski parlament in na tri morebitne referendume.