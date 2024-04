Zagotavljanje varne države in doma

Prepričan sem, da je najboljša zagotovitev varne države in doma ta, da ponovno uvedemo služenje vojaškega roka. To ni nič novega, v času osamosvojitvene vojne nas je rešilo prav to, da je polnoletni državljan znal rokovati z orožjem in je imel tudi izoblikovan odnos do uporabe strelnega orožja. Orožja se ni bal in zanj to ni bila neznanka. Kaj pa imamo sedaj? Nekaj tisoč ljudi profesionalne vojske in nekredibilnega ministra za obrambo, ki nam je pred leti pokazal, kako se vrže puško v koruzo. Naj mi ne zameri: varnost države in doma je resna zadeva.