Varna Slovenija

Naj začnem pripoved z dogodki izpred pol stoletja. Neredki kronisti tistega časa opisujejo takratne razmere kot obdobje svinčenega komunizma. Pa vendar so se rojevali posamični eksperimenti, ki so kljub sijajnim rezultatom danes videti popolnoma neuresničljivi. Tako smo na primer dokazano nevarnim ljudem, saj so prebivali v zaporu, odprli vrata. Ne čez noč, ampak po temeljitem premisleku in trdem delu z obsojenimi in prav takem tudi z osebjem.