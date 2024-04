Nemške prestižne znamke so pri nas res priljubljene. Audi (1815), BMW (1518) in Mercedes-Benz (1426) so bili lani vsi med 13 najbolje prodajanimi v Sloveniji. Kljub tržnim deležem, ki namigujejo, da so se slovenske osamosvojitvene sanje uresničile, stanje ni zgolj rožnato. Povprečno so bili avtomobili, ki jih vozimo Slovenci, lani stari kar 11,1 leta. Najmanj stari so bili v osrednjeslovenski statistični regiji, a so tudi tam presegli starost 10 let. Najstarejši vozni park so imeli v goriški statistični regiji – 12,9 leta. Manj kot tri leta je bil lani star le vsak deseti avtomobil pri nas. To kaže tudi razmerje med celotno lansko prodajo avtomobilov. Novih je bilo prodanih 49.114, rabljenih pa 39.128. Skupno torej dobrih 88.000. Od tega je bilo 6737 novih luksuznih avtomobilov oziroma blizu 8 odstotkov.

Nov zagon je trg luksuznih avtomobilov pri nas dobil zlasti po ukinitvi dodatnega davka na luksuzne avtomobile, ki se je poslovil z začetkom leta 2021. Sprememba je lahko pomenila tudi nekaj deset tisoč evrov nižjo ceno. Kdo bi se lahko branil takšnega popusta? Med letom 2020 in 2023 se je prodaja luksuznih avtomobilov dvignila za 42 odstotkov.

Zanimiva je tudi statistika prodanih modelov. Lani se je pri nas prodalo 10 Porschejevih panamer in kar 72 primerkov različnih konfiguracij modela 911. Skupno kar 216 porschejev. Ni slabo. S skupno 98 prodanimi primerki avtomobilov v segmentu S je močno priljubljen tudi BMW. Najde se tudi še kaj bolj športno prestižnega. Lani se je pri nas kupilo šest Audijevih modelov e-tron GT, od tega trije v RS-izvedbi z vstopno ceno skromnih 147.000 evrov. Ob njih se v tem segmentu najde še 27 prodanih izdelkov Mercedes-Benzove divizije zmogljivostnih avtomobilov AMG.

Prodajajo se še bolj prestižne stvari. Lani po en ferrari 296 GTB in SF90 spider ter dva Ferrarijeva portofina M. Tudi dva lamborghinija urus. Letos pa je nekdo kupil še vintage Lotusovega eclata. Lani je bil pri nas kupljen tudi Rolls-Royceev cullinan black badge. Njegova vstopna cena se giblje okoli 350.000 evrov. Leta 2022 se je neka slovenska zbirateljska zbirka obogatila za Rolls-Royceev silver shadow II, leta 2020 pa so pri nas kupili še wraith in phantom VI. Leta 2022 tudi dva Bentleyjeva continentala. Njihove cene so lahko astronomske. Daleč so nekateri prišli od čakalnih vrst za stoenko ...