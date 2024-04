Potem ko je za intervju, v katerem je predstavil novo davčno politiko na Otoku, obul bele superge adidas samba s črnimi črtami, Velika Britanija ne more nehati govoriti o svojem premierju. Vendar ne zato, ker bi bili prebivalci veseli ali nezadovoljni zaradi političnih sprememb. Zmotila jih je izbira obutve Rishija Sunaka.

Britanski premier je športne copate, ki so bili videti, kot da bi jih ravnokar vzel iz škatle, kombiniral z oprijetimi modrimi hlačami, belo srajco in črnimi nogavicami. Šlo je za kombinacijo, s katero se je verjetno želel približati Britancem, namesto tega pa so ga kritično obtožili, da je marsikomu uničil najljubši model športnih copat. Številni so ugotovili, da je to smrtna obsodba za ta retromodel, nekateri oboževalci Adidasove ikone pa so ugotovili, da jih morajo zdaj prodati. Komentarji, v katere so se vključili tudi britanski mediji, so tako odmevali, da se je premier na koncu odločil, da se bo opravičil.

»Opravičujem se skupnosti Samba, a v svojo obrambo bi rekel, da že leta nosim Adidasove superge. Prvi par mi je brat podaril pred mnogimi leti za božič in od takrat jih nosim. Sem torej dolgoletni oboževalec,« je za radio LBC povedal britanski premier. Model adidas samba je v zadnjih nekaj letih res postal modna stalnica, nekatere različice pa so tako priljubljene, da so bile pogosto razprodane. Prodaja je začela rasti leta 2022, samo lani pa je prodaja iskanega modela narasla za kar 350 odstotkov.

Priljubljena znamka je prepoznala potencial »sambic«, ki se danes prodajajo v različnih verzijah. Za promocijo je športna znamka sklenila tudi sodelovanje z znamkami, kot sta Wales Bonner in Sporty & Rich, ter z glasbenikom Pharrellom Williamsom. Kljub temu pa Sunak ni prvi, ki je posegel po trendovskem kosu, da bi se predstavil kot bolj dostopen, ljudski politik. Nekdanji ameriški predsednik Barack Obama je denimo nosil model stan smith iste znamke.