Petindvajsetletna Slovenka je razred zase v športnem plezanju. Edina tako med ženskami kot moškimi je v soboto osvojila vrh polfinalne smeri. Garnbret je bila na drugi postaji kitajske turneje z osvojenima vrhova najboljša že v petkovih kvalifikacijah. V finalu je šla zadnja v steno ter še enkrat potrdila, zakaj je najboljša in najbolj vsestranska športna plezalka. Garnbret je kot edina osvojila vrh smeri. Domačinka Zhilu Luo je na drugem mestu odnehala šest oprimkov nižje v steni, z dosežkom 44+, tretja Chaehyun Seo iz Južne Koreje je segla po višini 43+.

Slovenska šampionka se je v nedeljo veselila 43. zmage v svetovnem pokalu, kar je največ med vsemi. To je bila njena že 27. zmaga v težavnosti, v torek je svojo statistiko pred tem dopolnila s 16. zmago na balvanih.

V prvem finalu v tej sezoni sta tekmovali dve Slovenki. Mia Krampl, ki je bila 20. po kvalifikacijah, je v finale napredovala kot osma najboljša. Osmo mesto, z dosežkom 34+, je bila tudi njena končna uvrstitev.

Edini slovenski polfinalist med moškimi Luka Potočar je s 15. mestom izboljšal svojo uvrstitev iz kvalifikacij, ko je s 26. mestom še ujel polfinalni krog. Martin Bregant je bil 51.

Vsa pozornost je namenjena seveda zmagovalki, ki je bila zelo zadovoljna z razpletom. "Danes tudi sanjski začetek sezone v težavnosti. Upala sem, da bom formo, ki sem jo pokazala v balvanih, pokazala še v težavnosti. Ne morem pa reči, da je bilo pričakovano," je serijska zmagovalka po tekmi skušala strniti občutke.

»Vedela sem, da je moja forma fantastična in zelo dobra, ampak nikoli pa ne moreš tega stoodstotno pričakovati. Nisem le jaz trenirala čez zimo, konkurenca je močna, vseeno sem morala dobro odplezati in ne delati napak,« je dodala.

Finalni nastop je odlično izpeljala. »Smer sem plezala tekoče, nisem se nikjer zatikala ali pa da bi iskala drugačne rešitve, od tega, kar sem imela v glavi. Ko sem začela plezati, mi je bilo vse jasno. Danes sem nastopala z užitkom. Plezala sem tako, kot bi si želela plezati vsako smer. Smer mi ni bila pretirano težka, vseeno pa je bila težja od kvalifikacij in polfinala,« je še dejala. »Na Kitajskem sem dobila vse, kar sem iskala. Potrdila sem formo, ki sem jo kazala na treningih, v balvanih in težavnosti. Sem zelo zadovoljna s formo, tudi mentalno sem tam, kjer si želim biti. Glava je delala fantastično. Potrditev imam, zdaj pa se veselim, da bom šla domov in še malo trenirala, da se še močnejša vrnem na svetovni pokal v Innsbrucku,« je za konec napovedala Garnbret.

Pred tremi leti na OI v Tokiu je kot prva v zgodovini postala olimpijska zmagovalka športnega plezanja. Takrat še v disciplini hitrost-balvani-težavnost.

Avgusta v Parizu v novi dvorani v pariškem predmestju Le Bourget bo Garnbret drugo olimpijsko zlato napadala v disciplini balvani težavnost. In v balvanih in težavnosti, kot posamičnima disciplinama, je že zdaj dokazala, da ji med tekmicami ni para. Olimpijsko vozovnico si je zagotovila že pred osmimi meseci v Bernu z zmago na svetovnem prvenstvu.

Ker ne potrebuje tekmovalnih izzivov, bo pred Parizom nastopila na samo treh izbranih tekmah. Po kitajskem uvodu jo naslednja tekma čaka konec junija v Innsbrucku, ko bosta od 26. do 30. junija na sporedu preizkušnji na balvanih in v težavnosti. V olimpijskih kvalifikacijah maja v Šanghaju in junija v Budimpešti, kjer bodo Slovenci lovili zgodovinski moški olimpijski vozovnici ter drugo žensko, ne bo tekmovala.