Predpostavka vaje je, da se v predoru Podnanos, na odseku HC Razdrto-Vrtojba, izvajajo interventna dela na strojni opremi predora, so pojasnili v Civilni zaščiti (CZ) občine Ajdovščina.

Dela se izvajajo, približno 250 metrov od vhoda v predor (smer proti Razdrtem). Dela na višini izvaja služba DARS-a z avtokošaro. Vozni pas skozi predor je zaprt za promet. Preusmeritev na prehitevalni pas se izvede že pred predorom. Po prehitevalnem pasu pripelje osebno vozilo s štirimi potniki, ki zaradi prevelike hitrosti ter trenutne slabosti voznika z desnim sprednjim delo oplazi avtokošaro, kar povzroči zasuk osebnega vozila v desno.

Za njim z veliko hitrostjo pelje kombinirano vozilo z šestimi (6) potniki, ki brez zaviranja trči v vozilo pred seboj. Za njim pripelje električno vozilo z dvema potnikoma, ki poskuša preprečiti trk v vozilo pred seboj, zato sunkovito zavije desno, predre cestno zaporo ter trči v zadnji del avtokošare ter delavca DARS-a, ki stoji ob avtokošari. Zaradi trka, delavec v avtokošari omahne na tla.

Kot so še sporočili predstavniki CZ občine Ajdovščina so bile na prizorišče napotene številne gasilske in reševalne ekipe: »Po prvih informacijah je ena oseba izgubila življenje, 2 sta huje poškodovani, 4 pa lažje. Šest oseb pa je utrpelo le manjše poškodbe.«