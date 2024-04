Na primorski avtocesti bo med Logatcem in Uncem ter med Postojno in Razdrtim promet proti Kopru potekal samo po enem pasu predvidoma do 20. ure.

Na gorenjski avtocesti je spremenjena prometna ureditev med predorom Šentvid in Kosezami. Zaprt je priključek Podutik iz smeri Gorenjske proti Primorski.

V Kranju bo zaradi asfaltiranja danes do 17. ure zaprta Kidričeva cesta.

V Ljubljani bo zaprta Dunajska cesta med Vilharjevo cesto in Trgom OF danes od 19. ure do ponedeljka do 5. ure.

Med 9. in 15. uro bo v slovenski Istri potekal Istrski maraton. Občasno bodo popolne zapore na glavnih, regionalnih in lokalnih cestah.

Danes do 22. ure velja splošna prepoved prometa za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega sedem in pol tone. Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si

V predoru Podnanos reševalna vaja

Do 11.30 ure bo vipavska hitra cesta zaprta v obe smeri med Nanosom in Vipavo zaradi reševalne vaje. Scenarij predvideva hudo prometno nesrečo v predoru na hitri cesti, po kateri morajo zaradi večjega števila ranjenih reševalci hitro ukrepati in dobro sodelovati.

Scenarij nesreče predvideva, da je med izvajanjem interventnih del na strojni opremi predora z avtokošaro v predoru Podnanos, približno 250 metrov od vhoda, po prehitevalnem pasu pripeljalo osebno vozilo s štirimi potniki. To je zaradi prevelike hitrosti ter trenutne slabosti voznika oplazilo avtokošaro, pri čemer je v osebno vozilo zasukalo v desno. Za njim je z veliko hitrostjo pripeljalo kombinirano vozilo s šestimi potniki in brez zaviranja trčilo v vozilo pred seboj. Tretje ponesrečeno je bilo električno vozilo z dvema potnikoma, katerega voznik je poskušal preprečiti trk, zato sunkovito zavil desno in trči v zadnji del avtokošare ter delavca Darsa.