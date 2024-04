Iran je ponoči na Izrael kot povračilo za napad Izraela na iranski konzulat v Damasku v začetku meseca izstrelil več kot 300 brezpilotnih letal in raket. Poleg iranskih je proti Izraelu poletelo še več raket Hutijev iz Jemna. Hkrati naj bi tudi iz juga Libanona bilo na Izrael izstreljenih še 40 raket Hezbolaha. Večino vseh izstrelkov je izraelska zračna obramba uspela sestreliti. Po navedbah izraelske jim je to uspelo v 99 odstotkih primerov. Manjše poškodbe naj bi bile na enem od vojaških oporišč na jugu države. Lažje naj bi bila ranjena zgolj 7-letna deklica iz beduinska vasice blizu Mrtvemu morju.

Izraelska vojska je danes sporočila, da so oborožene sile še vedno popolnoma funkcionalne in da razpravljajo o nadaljnjih možnostih ukrepanja. Iranska dejanja so »zelo resna« in regijo »silijo v zaostrovanje«, je dejal glavni vojaški tiskovni predstavnik kontraadmiral Daniel Hagari. Večino raket naj bi prestregli že izven izraelskega ozemlja. Čeprav so v celem Izraelu zadonele sirene, vojska državljanov ni pozvala, naj se zatečejo v zaklonišča.

Teheran: zadeva je zaključena

Iran je že slaba dva tedna obljubljal povračilni ukrep za izraelski napad na konzulat v Damasku 1. aprila, v katerem je bilo ubitih sedem častnikov Islamske revolucionarne garde, med njimi dva visoka poveljnika. Kot kaže iz prvega iranskega odziva, naj bi vsaj za zdaj pri včerajšnjem povračilnem napadu ostalo. Oblasti v Teheranu so namreč sporočile, da je zdaj zadeva za njih zaključena. »Če bo izraelski režim naredil še eno napako, bo iranski odgovor precej ostrejši,« so po povračilnem napadu sporočali iz iranske misije pri Združenih narodih, hkrati pa so ZDA pozivali, naj se ne vmešajo.

Očitno tudi v Izraelu sedaj ne pričakujejo novega napada. Danes so namreč spet odprli zračni prostor nad državo za civilno letalstvo. »Prestregli smo (rakete, op. p.), odbili smo, skupaj bomo zmagali,« je na omrežju X kratko zapisal premier Benjamin Netanjahu.

Pozivi k umiritvi razmer

Ameriški predsednik Joe Biden, ki se je po telefonu pogovarjal z izraelskim premierom Benjaminom Netanjahujem, je dejal, da bo v nedeljo sklical srečanje voditeljev sedmih največjih gospodarstev, da bi uskladili diplomatski odziv na po njegovih besedah predrzni iranski napad.

Na nujni seji se bo na izraelsko zaprosilo danes sešel varnostni svet ZN. Izrael zahteva, da obsodi iranski napad in Iransko revolucionarno gardo razglasi za teroristično organizacijo. Pred zaostrovanjem razmer na Bližnjem vzhodu je svaril generalni sekretar OZN Antonio Guterres, ki je vse strani pozval k zadržanosti in poudaril, da si svet ne more privoščiti še ene vojne. Napad so med številnimi državami obsodili tudi v Evropski uniji. Biden je napovedal, da bo prišlo tudi do usklajenega diplomatskega odziva skupine G7. x