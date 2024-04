»Meningitis je star in smrtonosen sovražnik, vendar ima to novo cepivo potencial, da spremeni potek bolezni, prepreči prihodnje izbruhe in reši mnoga življenja,« je sporočil generalni sekretar WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. "S cepivom v Nigeriji smo korak bližje našemu cilju, da do leta 2030 izkoreninimo meningitis," je dodal.

Cepivo Men5CV naj bi nudilo zaščito pred petimi glavnimi tipi meningokokne bakterije (A, C, W, Y in X). Po navedbah WHO nudi širšo zaščito od cepiva, ki je trenutno v uporabi v večini Afrike in ščiti samo pred različico A.

Število primerov meningitisa je lani v Afriki poskočilo za 50 odstotkov. Eno od žarišč je Nigerija, ki ima 220 milijonov prebivalcev. V zadnjem valu okužb od 1. oktobra lani do 11. marca letos je zaradi te bolezni v tej državi umrlo 153 ljudi. Najhuje je na severu države.

»To cepivo nudi zdravstvenim delavcem novo orodje tako za ustavitev izbruha kot začetek izkoreninjena te bolezni v Nigeriji,« je povedal Muhammad Ali Pate z nigerijskega ministrstva za zdravje.

Bolezen povzroči vnetje membran ali ovojnic, ki ščitijo možgane in hrbtenjačo. Najresnejša je bakterijska okužba, ki se lahko konča tudi s smrtjo.