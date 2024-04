Doslej je Nemčija poslala Ukrajini dva sistema patriot, ki se je izkazal kot uspešen v obrambi pred rusko agresijo, je zapisalo obrambno ministrstvo v Berlinu. Na novo pošiljko je po navedbah nemške tiskovne agencije dpa treba gledati tudi v luči intenzivnih prizadevanj obrambnega ministra Borisa Pistoriusa in zunanje ministrice Annalene Baerbock za prepričanje partnerjev v dobavo več sistemov zračne obrambe za Ukrajino.

»Ruski teror zoper ukrajinska mesta in infrastrukturo povzroča neizmerno trpljenje,« je v sporočilu zapisal Pistorius. »Vsakodnevno rakete in droni uničujejo vse, kar ljudje potrebujejo za življenje. Z dodatnim sistemom patriot stojimo ob strani Ukrajincem in krepimo ščit nad njihovimi mesti«, je izpostavila Baerbock, ki je v začetku aprila pozvala k dodatnim mednarodnim prizadevanjem za dobavo več sistemov zračne obrambe Kijevu.

Ukrajinski predsednik Zelenski je v zadnjem času večkrat zaprosil za sisteme patriot za zaščito ukrajinskega zračnega prostora pred ruskimi napadi z raketami in brezpilotnimi letalniki. Po današnji napovedi Berlina se je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP zahvalil nemškemu kanclerju Olafu Scholzu in zapisal, »da je to pravi izraz podpore Ukrajini v kritičnem času za nas«.

Vrhovni poveljnik ukrajinske vojske Oleksandr Sirski je pred tem danes opozoril, da so se razmere na fronti na vzhodu Ukrajine v zadnjih dneh »zelo poslabšale«. Po njegovih besedah so priča »znatni okrepitvi sovražnikove ofenzive po predsedniških volitvah v Rusiji«. Po njegovih navedbah ima ruska stran premoč tako v orožju kot ljudeh, zato se odločajo »za krepitev najbolj problematičnih obrambnih območij z elektronskim bojevanjem in zračno obrambo«.

Po ukrajinskih navedbah so razmere težke in napete predvsem na območju mesta Časiv Jar, ki naj bi ga ruske oborožene sile neprestano obstreljevale. Mesto leži 20 kilometrov zahodno od Bahmuta, ki ga je Moskva zavzela maja lani.

Rusko obrambno ministrstvo je medtem sporočilo, da so njihove enote zavzele še eno vas v regiji Doneck. Šlo naj bi za kraj Pervomaiske kakih 11 kilometrov zahodno od opustošenega mesta Avdijivka. Slednjega so ruske sile zavzele sredi februarja. V mestu Tokmak v južni regiji Zaporožje, ki ga je Rusija zavzela na začetku invazije na Ukrajino pred več kot dvema letoma, pa naj bi ukrajinske sile v petek ubile več ljudi. Kot so sporočile ruske oblasti, naj bi v ukrajinskem obstreljevanju umrlo deset oseb. V napadih na mesto Lugansk, ki ga nadzirajo ruski separatisti od leta 2014, pa naj bi bilo več ranjenih.