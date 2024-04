Američanka je bila mati režiserke Sofie Coppola in filmskega ustvarjalca Romana Coppole. Prvi sin Gian Carlo je leta 1986 umrl v ladijski nesreči, star 22 let.

Eleanor Jessie Neil se je rodila 4. maja 1936 v Los Angelesu. Kot mlada študentka umetnosti je leta 1962 spoznala Francisa Forda Coppolo med snemanjem njegovega prvega filma Dementia 13 in leto kasneje sta se poročila.

Režiserja svetovnih uspešnic, kot sta Apokalipsa zdaj in trilogija Boter, je pogosto spremljala na prizorišča snemanj. Živce parajočo produkcijo z igralcema Marlonom Brandom in Martinom Sheenom je povzela v svojem dokumentarcu Potovanje v srce teme (Journey into the Heart of Darkness).

Pri 80. letih je posnela svoj prvi igrani film, za katerega je tudi napisala scenarij. V drami Pariz lahko počaka z Alecom Baldwinom in Diane Lane je veliko črpala iz lastnih izkušenj. Leta 2020 je posnela film Love Is Love Is Love s tremi zgodbami o ljubezni in vdanosti med pari in prijatelji.

V intervjujih in v svoji knjigi spominov iz leta 2008 (Notes on a Life) je Coppola odkrito spregovorila o depresiji, smrti svojega najstarejšega sina in postavljanju lastne ustvarjalnosti za moževo kariero.

Francis Ford Coppola, ki je v začetku aprila praznoval 85. rojstni dan, je pravkar zaključil dolgo načrtovani projekt Megalopolis z milijonskim proračunom iz lastnega žepa. Nova utopija z zvezdniki, kot sta Adam Driver in Laurence Fishburne, se dogaja v futurističnem New Yorku in bo maja prikazana na festivalu v Cannesu.