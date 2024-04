V sporočilu ob koncu muslimanskega postnega meseca ramazan je papež v petek zapisal, da »močno trpi« zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu. »Naj pride do takojšnje prekinitve ognja na območju Gaze, kjer se dogaja humanitarna katastrofa. Naj pomoč prispe do palestinskega ljudstva, ki zelo trpi, in naj bodo izpuščeni talci, ki so bili zajeti oktobra,« je papež zapisal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Razmere v regiji se še zaostrujejo, potem ko je Izrael 1. aprila uničil iranski konzulat v Damasku in Teheran od takrat grozi z maščevanjem. Zaradi morebitnega povračilnega udarca Irana so ZDA že napovedale okrepitev vojaške navzočnosti na Bližnjem vzhodu.

Izraelska vojska je danes po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočila, da je njihovo topništvo izvedlo napade na mesta, od koder je palestinsko gibanje Hamas v petek zvečer po izraelskih navedbah izstrelilo več raket z območja Gaze na izraelsko ozemlje. Tako naj bi izraelska vojska uničila tri izstrelitvene ploščadi z 20 raketami.

V bližini mesta Rihan na jugu Libanona so vojaška letala po navedbah izraelske vojske uničila večji vojaški objekt gibanja Hezbolah, ki ga podpira Iran. V Libanonu tega še niso potrdili, prav tako ni informacij o morebitnih žrtvah, poroča dpa.

Kot navaja izraelska vojska, je bilo iz Libanona v petek popoldne na sever Izraela izstreljenih okoli 40 raket. Nekatere so prestregli, druge so strmoglavile na prostem. Po navedbah vojske ni poškodovanih. Teh informacij ni mogoče neodvisno preveriti.

Od začetka vojne v Gazi prihaja na meji med Libanonom in Izraelom vsakodnevno do medsebojnega obstreljevanja, v katerih je bilo več mrtvih in ranjenih.