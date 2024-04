Razlog za razpustitev kongresa je bil neposreden prenos govora moškega, za katerega v Nemčiji velja prepoved političnega udejstvovanja. Ko je moški začel svoj govor, je v prostor vstopila policija, ki je prekinila prenos in izključila elektriko, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Udeleženci so se na posredovanje policije odzvali z glasnim nasprotovanjem.

Panevropska stranka Diem25, ki je soorganizirala dogodek, je na družbenem omrežju X objavila, da je policija zunaj stavbe pridržala več ljudi, med njimi tudi predstavnika organizacije Judovski glas za mir Udija Raza.

Tridnevno mednarodno srečanje pod geslom Obsojamo so organizirale različne propalestinske skupine in pobude. Med njimi so tudi take, ki jih je po mnenju varnostnih organov in berlinske notranje uprave mogoče razumeti kot sovražne do Izraela. Pred začetkom srečanja so politiki in policija napovedali, da bodo odločno ukrepali, če bo na srečanju prišlo do antisemitskih izjav ali kaznivih dejanj.