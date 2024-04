Vrednost razpisa je 31 milijonov evrov, od tega za finančni produkt Lokalno občine 20 milijonov evrov, za finančni produkt Lokalno občine male tri milijone evrov, za finančni produkt Lokalno občine sanacije pa osem milijonov evrov.

S finančnim produktom Lokalno občine želijo sofinancirati projekte za izboljšanje javne oziroma lokalne in regionalne javne infrastrukture. To vključuje denimo projekte s področja cestne in druge infrastrukture za boljšo trajnostno mobilnost, projekte s področja trajnostnega gospodarjenja komunalne in vodne občinske javne infrastrukture in s področja socialne in športno turistične infrastrukture.

S finančnim produktom Lokalno občine male bodo sofinancirali izdelavo prostorskih izvedbenih aktov ter projektne in investicijske dokumentacije za hitrejšo izvedbo projektov, ki bi izboljšali javno oziroma lokalno in regionalno javno infrastrukturo malih občin. Prednost bodo imeli vlagatelji s projekti, ki imajo pozitiven vpliv na blaženje podnebnih sprememb in zmanjšujejo emisije toplogrednih plinov.

Finančni produkt Lokalno občine sanacije pa bo sofinanciral projekte za odpravo posledic naravnih nesreč oziroma poplav in zemeljskih plazov iz avgusta lani. Prednost bodo imeli vlagatelji s projekti, ki odpravljajo posledice naravnih nesreč in hkrati povečujejo odpornost na podnebne spremembe.

Začetek projekta je lahko od 1. januarja 2022. Skrajni rok za konec projekta pa je 31. december 2029.

Vlagatelj ne sme imeti do sklada neporavnanih zapadlih obveznosti z zamudo več kot 30 dni in ne sme biti dolžnik na področju evropskih in slovenskih javnih sredstev, je navedeno med pogoji.