Osebe, ki se ne počutijo niti moške niti ženske, transspolne in interspolne osebe lahko po novem spremenijo podatke o spolu preprosto na upravni enoti. Do sedaj je namreč veljalo, da je treba za spremembo podatka o spolu ali imena predložiti dve psihološki mnenji. Na koncu pa je o spremembi odločilo lokalno sodišče. Dele te zakonodaje o transseksualnosti je medtem ustavno sodišče že zavrnilo.

Zakon o samoodločanju je danes potrdilo 374 poslancev, 251 jih je bilo proti, 11 pa se jih je glasovanja vzdržalo.

Polnoletne osebe bodo lahko glede na nov zakon s preprosto izjavo na upravni enoti zaprosile za želeno spremembo podatka o spolu.

To pa bo pod določenimi pogoji možno tudi za mladoletne. Starejši od 14 let bodo lahko za spremembo zaprosili sami, vendar bodo potrebovali soglasje staršev. Pri otrocih starih do 14 let pa bodo to lahko storili starši. V kolikor je otrok starejši od pet let, bo moral dati soglasje. V primerih mladoletnih je sicer potrebna še izjava o predhodnem svetovanju glede spremembe podatka o spolu.

Zakon ne omejuje števila, kolikokrat lahko posameznik zaprosi za spremembo podatka. Lahko pa se podatek spremeni največkrat enkrat na leto.

Novi zakon pa nima nikakršnega vpliva na medicinsko spremembo spola. Za to obstajajo posebna pravila in smernice.