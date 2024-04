Namen javnega razpisa je preučiti, preizkusiti in predstaviti možnosti uporabe tehnologij navidezne, obogatene in razširjene resničnosti v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju, z namenom usmerjanja in podpore smotrne rabe naprednih tehnologij za posodabljanje in izboljševanje kakovosti učnega procesa, so zapisali na ministrstvu.

Cilj razpisa je pripraviti strokovne, teoretične in tehnične podlage za uporabo omenjenih tehnologij v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju ter pripraviti vsebine za uporabo tehnologij pri pouku. V okviru projekta naj bi usposobili najmanj 25 učiteljev v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju za uporabo omenjenih tehnologij pri pouku ter najmanj 100 učiteljev za pripravo vsebin za njihovo uporabo pri pouku.

S tem bi zagotovili razširjanje in trajnost uporabe teh tehnologij pri pouku v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju z vzpostavitvijo učnega laboratorija za učitelje.

Ciljne skupine so učitelji ter učenci in dijaki osnovnih šol, osnovnih šol s prilagojenim programom in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, srednjih poklicnih in strokovnih šol ter gimnazij, raziskovalci na področju izobraževanja ter oblikovalci izobraževalnih politik.

Na javni razpis se lahko kot konzorcijski partnerji prijavijo javni visokošolski zavodi, javni zavodi, javni raziskovalni zavodi, javni infrastrukturni zavodi, osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom in zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, srednje poklicne in strokovne šole ter gimnazije.

Skupna višina sredstev, ki je na razpolago na razpisu z rokom prijave do 30. aprila, je do 850.000 evrov, od tega 800.000 evrov iz mehanizma za okrevanje in odpornost.