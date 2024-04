Za stanovanjske stavbe bodo morale članice sprejeti ukrepe za zmanjšanje povprečne porabe primarne energije za vsaj 16 odstotkov do leta 2030 in za najmanj od 20 do 22 odstotkov do leta 2035.

V skladu z novo direktivo o energetski učinkovitosti stavb bodo morale države članice do leta 2030 obnoviti 16 odstotkov, do leta 2033 pa 26 odstotkov energetsko najmanj učinkovitih nestanovanjskih stavb.

Države morajo tudi sprejeti ukrepe za razogljičenje ogrevalnih sistemov in postopno opuščanje fosilnih goriv pri ogrevanju in hlajenju. Cilj je, da bi do leta 2040 popolnoma opustili kotle na fosilna goriva.

Cilj pravil, ki jih morajo članice v svojo zakonodajo prenesti v dveh letih, je, da bi bil celoten stavbeni sektor do leta 2050 brez izpustov toplogrednih plinov.

Iz novih pravil je mogoče izvzeti kmetijske stavbe in stavbe kulturne dediščine, države članice pa se lahko odločijo, da bodo izvzele tudi stavbe, ki so zaščitene zaradi posebnega arhitekturnega ali zgodovinskega pomena, začasne stavbe ter cerkve in bogoslužna mesta.

Države članice pa so danes dokončno potrdile tudi posodobljeno direktivo o zmanjšanju industrijskih izpustov. Po novem bodo ta pravila veljala tudi za intenzivno kmetijsko rejo, kot so piščančje in prašičje farme. Uvedena bodo postopno, za največje rejce bodo začela veljati leta 2030.

V direktivo bo prav tako vključeno industrijsko izkopavanje rud, kot so železo, baker, zlato, nikelj in platina, Evropska komisija pa bo morda pozneje vključila še izkopavanje industrijskih mineralov. Dodali so tudi proizvodnjo baterij.

Vsaka država članica EU bo odgovorna za izdajanje dovoljenj podjetjem, ki jih pravila zadevajo, in sicer bodo podjetja dovoljenje dobila, če bodo dokazala, da izpolnjujejo ustrezne pogoje. Izdajanje bo enostavnejše, od leta 2035 bodo morale izdajati elektronska dovoljenja.

Dogovor vključuje tudi kazni za kršitelje, ki so zasnovane glede na težo kršitve in bodo za največje prekrške znašale vsaj tri odstotke letnih prihodkov, ki jih podjetje ustvari v EU.

Članice bodo imele za prenos novih pravil v nacionalno zakonodajo 22 mesecev časa.