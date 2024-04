Kmetijska ministrica Mateja Čalušić »verjame v pravno državo, zato bo spoštovala odločitev ustavnega sodišča,« je zapisala, potem ko je ustavno sodišče razveljavilo del zakona o KGZS, pod katerim je bila sama prvopodpisana.

Še vedno je prepričana, da aktivnim politikom in javnim funkcionarjem ni mesto v vodstvenih organih Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS), če »izhajamo iz tega, da se hrana in razvoj oziroma skrb za podeželje dotika prav vsakega od nas ter je od tega odvisna tudi naša prehranska varnost oziroma suverenost.«

Kot je poudarila v odzivu, je bil to tudi glavni razlog, da je zagovarjala in sopodpisala spremembo zakona o KGZS, ki je poskušal preprečiti politizacijo zbornice na način, da za člane organov zbornice ne smejo kandidirati funkcionarji političnih strank ali funkcionarji na lokalni, državni in evropski ravni.

»Sem pa prepričana, da odločitev ustavnega sodišča ne bo vplivala na sodelovanje s KGZS, saj smo tako pri sprejemanju zakona kot danes, ko sem na funkciji ministrice, vedno imeli spoštljiv odnos, ki je temeljil na soočenju argumentov,« je še zapisala.

Na KGZS, kjer so ves čas opozarjali, da je zakon ustavno nedopusten, so odločitev ustavnega sodišča pozdravili, kot so jo tudi v opozicijskih strankah SDS in NSi, kjer so ministrico Čalušić pozvali k odstopu, saj menijo, da je izgubila kredibilnost.

Ministrica o odstopu ne razmišlja. »Bom pa s svojim delom še naprej vestno in transparentno iskala rešitve za vse slovenske kmete. Poudarjam, za vse slovenske kmete ne glede na politično ali ideološko pripadnost,« je podčrtala.

Ob tem se je vprašala, ali poziv k odstopu pomeni, da želi politika imeti vpliv na avtonomno ustanovo, ki deluje v javnem interesu in nikoli ne bi smela predstavljati in zagovarjati interesov leve, desne, sredinske ali kakršne koli druge politične opcije ter delovati po nareku politike. Kot je poudarila Čalušić, je treba avtonomijo zbornice ohranjati še naprej.

DZ je novelo potrdil septembra lani, državni svet je nanjo vložil veto, vendar jo je DZ pozneje znova potrdil, zato je državni svet novembra lani vložil pobudo za oceno ustavnosti.

Ustavno sodišče pa je zdaj odločilo, da del zakona o KGZS, ki je določal, kdo ne sme kandidirati za članstvo v organih zbornice, razveljavi zaradi kršitve načela enakosti pred zakonom.