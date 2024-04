Jest sm u kurcu

Pesem B: Čao pičke: Lažno upanje – ja, vedno ga je bilo dovolj, dokler ga ni zmanjkalo. Tistim, ki so ga resnično potrebovali – ne onim, ki so ga razmetavali, kot kakšni politiki, ki vedo, kaj naredi lažno upanje: bore malo, praktično nič, pa vseeno premika gmote ničevosti, jih celo osmisli, tu in tam, dokler ne zbledi v lastni gloriji. Ampak, seveda, brez njega ne gre. Kdor trdi drugače, ga je že izgubil.