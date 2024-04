Dan potem 1983

The Day After je televizijski film, ki se ukvarja s krvavim izidom atomske vojne med ZDA in Varšavskim paktom. Film je posnel legendarni Nicholas Meyer, v glavni vlogi je igral Jason Robards in velja za enega najbolj prepričljivih filmov o posledicah jedrske vojne. Ni jasno, kdo prvi vrže bombo, a posledice so katastrofalne, tako katastrofalne, da so film prepovedali otrokom, tako katastrofalne, da so goreča mesta in trupla v depresijo spravila samega predsednika ZDA Ronalda Reagana. Dveurni film si je ogledalo okoli 100 milijonov ljudi.