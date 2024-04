Ali veste, kaj počnejo vaši otroci?

“Pred kratkim smo izvedeli, da si je deček, star dvanajst let, naredil hlače z zadnjim žepom, v katerem nosi nabito pištolo, in to v internatu, polnem dečkov, ki, kot predpostavljamo, počnejo ali želijo početi enake stvari. Ali starši in učitelji vedo, kaj počnejo njihovi otroci, in ali se s tem strinjajo? Če ne vedo, bi to morali vedeti.«