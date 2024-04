Gustav Gnamuš, ki je v 83. letu starosti umrl v Ljubljani, je spadal med najvidnejše predstavnike slovenskega abstraktnega slikarstva – če je v svojih slikarskih začetkih še izhajal iz figuralike, je barva na njegovih platnih pozneje postajala vse bolj avtonomna in postopoma se je uveljavil kot eden vodilnih predstavnikov abstraktnega kolorizma pri nas. Zanimalo ga je zlasti raziskovanje medsebojnih odnosov barv in oblik v slikovnem prostoru, pa tudi pojavne oblike barve in njeno sevanje ter učinki v razmerju do drugih kromatskih poudarkov.

Gnamuš se je rodil leta 1941 v Mežici. Po diplomi na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani leta 1966 je deloval kot likovni pedagog in v svobodnem poklicu, od leta 1978 pa je predaval na ljubljanski akademiji, kjer je bil od leta 1990 do upokojitve redni profesor za risanje in slikanje. Leta 2013 je postal tudi zaslužni profesor ljubljanske univerze. Za svoje delo je prejel več nagrad, med njimi Jakopičevo nagrado (1996), nagrado Prešernovega sklada, leta 2001 pa tudi Prešernovo nagrado za življenjsko delo. Takrat so na primer v utemeljitvi zapisali, da so Gnamuševe izrazito osebno obdelane barvne ploskve iz 70. let in začetka 80. let prejšnjega stoletja s svojo pretehtanostjo, uravnoteženostjo in trdnostjo pomenov »veliki simbolni znaki notranjega videnja, ki ga slikar ponuja gledalcu kot snovno kontemplativno izhodišče«. V poznejših letih se je njegovo ustvarjanje še izostrilo; njegove umetniške izjave so postale formalno razločnejše, oblike jasnejše, poteze neposredne in odkrite, ost korenitih formulacij pa so »umirjala neizmerna, skoraj zenovska tišina, modrost ter preudarnost«. V blaženju dramatičnih nasprotij, ki napovedujejo izbruh čustev in strasti, se je tako kazala umetnikova sposobnost samoobvladovanja in krotenja zunanjih situacij, njegovo zanimanje, kot je pravil sam, ne za krik, temveč za stanje, ki je podobno zbrani meditaciji.

Umetnik je bil od 70. let minulega stoletja naprej uvrščen v številne pomembne skupinske razstave slovenske sodobne umetnosti, tudi v tujini. Leta 2000 so v Moderni galeriji pripravili retrospektivo, ki je združila sto njegovih del, nastalih med letoma 1970 in 2000, pozneje pa so prvo večjo razstavo njegovih slik pripravili leta 2009 v Galeriji Murska Sobota, na kateri je predstavil dela, ki so nastala po letu 2004.