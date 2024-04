»Policija, gasilci in gorski reševalci so zgodaj zjutraj iz reke izvlekli truplo ženske srednjih let in truplo otroka, starega manj kot štiri leta,« piše v sporočilu za javnost.

Zdravniki, ki so prišli na kraj dogodka, so lahko le še potrdili smrt obeh oseb. Klix.ba piše, da po prvih podatkih na truplih ni vidnih poškodb.

Trupli pokojnih so predali tožilstvu, policisti pa nadaljujejo preiskavo in upajo, da bodo lahko razjasnili okoliščine tragičnega dogodka, še sporočajo s policije.