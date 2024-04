Roglič se bo v prihodnjih dneh še naprej osredotočal na okrevanje po poškodbah, ki jih je staknil pri Itzulii v Baskiji. Treninge na kolesu bo po načrtih nadaljeval šele naslednji teden.

Zato so pri nemškem moštvu dirki Valonska puščica in Liege - Bastogne - Liege, ki sta na sporedu 17. oziroma 21. aprila, črtali z njegovega koledarja. Glavni cilj sezone je namreč Tour de France.

@rogla will continue to focus on recovering from the injuries he sustained at Itzulia Basque Country in the coming days. He plans to resume training on the bike next week. The two race days at Flèche Wallonne and Liège-Bastogne-Liège have therefore been removed from his program.