Pred dobrim mesecem smo poročali o izvirnem poskusu tatov BMW-ja, ki so ga skušali pod ponjavo, naloženega na palete, odpeljati iz Slovenije v Srbijo.

Morda avtoprevoznik, ki so ga včeraj ustavili na Gruškovju, ni bral našega članka, morda pa je bil le preveč lahkomiseln: policisti so pod njegovo cerado našli Mercedesov tovornjak, ki je bilo kot ukraden prijavljen v Nemčiji. Oba, voznika in tovornjak, imajo v obdelavi, so sporočili.