Kot je danes povedala strokovna vodja zdravstvene nege enote Center ZD Ljubljana Tatjana Lekšan, je zanimanje za cepljenje vsako leto večje. Včeraj so v ZD Ljubljana pričeli z akcijo, znotraj katere se bo do 30. maja možno cepiti po promocijski ceni 26 evrov (redna cena je 31 evrov). Cepljenje poteka v Cepilnem centru ZD Ljubljana – Enota Center na Metelkovi ulici, na cepljenje pa se je potrebno naročiti na spletni strani ZD Ljubljana.

Pred klopnim meningoencefalitisom, boleznijo, ki ima lahko zelo hud potek in je včasih tudi usodna, se je moč zaščititi s cepljenjem. Slednje je brezplačno zgolj za nekatere skupine prebivalstva. Ali je posameznik upravičen do brezplačnega cepiva, je odvisno od letnice njegovega rojstva in tudi od tega, v kateri občini biva.

V Sloveniji je od leta 2019 v program cepljenja uvedeno cepljenje proti KME za otroke, ki v tekočem letu dopolnijo eno leto starosti in odrasle, ki dopolnijo 49 let ter za zamudnike. Zamudniki so otroci, rojeni v letu 2016 ali kasneje in tisti odrasli, ki so dopolnili 49 let v letu 2019 ali kasneje. Ta cepljenja (osnovno cepljenje oz. 3 odmerke) zanje krije obvezno zdravstveno zavarovanje.

