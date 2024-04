Na beograjskem sodišču so prejšnji teden zaslišali Vladimirja Kecmanovića, očeta fanta Koste, ki je 3. maja lani na osnovni šoli Vladimirja Ribnikarja pri trinajstih izvedel strelski pokol, v katerem je pobil devet vrstnikov in varnostnika. Strelčev oče je tokrat prvič (javno) izrazil sožalje staršem pobitih otrok. Gre za začetek pravdnega postopka (kazenski poteka že od konca januarja), zato so lahko bili v dvorani prisotni tudi mediji. Zoper strelca in njegove starše je civilno tožbo vložilo 27 sorodnikov oškodovancev, ki naj bi terjali okoli 300 tisoč evrov odškodnine.

Želim si, da se napad ne bi zgodil

Vladimir Kecmanović je dejal, da sta njegova žalost in bolečina neizmerni ter da je zaradi krvavih dejanj najstniškega sina neutolažljiv. Po lastnih navedbah naj bi že nekajkrat skušal stopiti v stik z družinami pobitih otrok, a da so mu to preprečili. V preteklosti so mu namreč očitali, kako hladen in brezčuten je, da staršem pobitih otrok ni pokazal niti kančka empatije. Sodnici ni želel odgovoriti na vprašanje o odnosih in stanju v družini pred masakrom, kakor tudi ne, ali se je sin obnašal nenavadno, čudno, ali je bil samotarski … »Iz spoštovanja do žrtev bi bilo neprimerno govoriti o tem, kakšen fant je bil takrat moj sin, kakšna je bila moja družina in kako pozoren oče sem bil. Želim si le, da se napad ne bi zgodil. Da bi kot oče in zdravnik opazil, kaj se je dogajalo s sinom ali pa bi me na to kdo vsaj opozoril. Ne morem razumeti, kaj se je zgodilo z mojim otrokom, da je povzročil tako tragedijo brez primere,« je po navedbah srbskih medijev povedal na sodišču. Sodnica je vztrajala, naj se vendarle zbere in odgovori na vprašanja, a jo je zavrnil, češ da ni v pravem stanju za kaj takega. »3. maja sem umrl tudi sam. Edini razlog, da sem tukaj, je moja hči, ki je prav tako žrtev svojega brata,« je še izdavil, potem pa dal jasno vedeti, da ne bo več govoril.

Zastopnik tožnikov je njegove izjave označil za nesprejemljive. Kdo le bi mu lahko preprečil izrek sožalja staršem pobitih otrok, izpostavil pa je še, da družini Kecmanović nihče ni preprečil skrivanja premoženja. (Pred meseci so srbski mediji sicer poročali, da je mama najstniškega strelca odvetniku dala pooblastilo za prepis premoženja na sorodnike, a da jo je sodišče prehitelo in jima z možem prepovedalo razpolaganje s premoženjem oziroma prodajo, dokler pravda ne bo končana). Odvetnik staršev pobitih otrok je bil besen. Po njegovem je Vladimir Kecmanović na sodišče prišel le iz enega razloga in to je javni izrek sožalja, ki pa da po njegovem ni pristno. »Zakaj je sploh prišel? Samo zaradi nastopa! Če ni hotel pričati, potem mu sploh ni bilo treba hoditi sem,« je dejal.

Krivde ne priznavata

Obtoženčeve žene in mame strelca na sodišče kljub vabilu ni bilo. Po navedbah njenih zagovornikov se je odločila, da v civilnem postopku ne bo pričala, dokler bo potekal še kazenski. Januarja sta zakonca Kecmanović krivdo zanikala. Mama, ki se brani s prostosti, je obtožena nedovoljene proizvodnje, hrambe, nošenja in prometa z orožjem ter eksplozivnimi snovmi, oče, ki je vse od dneva streljanja v priporu, pa težjega kaznivega dejanja zoper splošno varnost. V letu pred tragedijo naj bi sina kljub mladosti učil streljati, orožja pa doma ni primerno hranil. Prav z njegovima pištolama je tistega tragičnega dne v šoli sejal smrt. Tožilstvo je zanj predlagalo dvanajst let zapora, za mamo pa dve in pol.

Mama ene od žrtev, Ninela Radičević, ena od tožnic v civilnem postopku, je povedala, da vse starše pobitih otrok najbolj boli to, da Kecmanovića krivde nista priznala in da se tudi ne čutita odgovorna za dejanja njunega sina. Če bi bil tudi civilni postopek zaprt za javnost, bi to šlo na roko le obrambi, saj tožniki hočejo medijsko pokritost. Prepričana je, da za smrti otrok ne bo nikoli nihče odgovarjal. Ker je bil Kosta v času pokola star zgolj trinajst let, za množično streljanje ne more bit kazensko odgovoren. »Torej smo v situaciji, ko za to ne bo nihče odgovarjal. Poleg tega pa starša morilca krivdo zanikata,« je izpostavila Radičevićeva.