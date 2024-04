Pijan bežal pred policisti

Slovenci smo znani po ljubezni do (dobre) kapljice, na žalost pa to pomeni, da nespametni vozniki za volan velikokrat sedejo opiti. Tako je bilo tudi pred dnevi, ko je eno popoldne 49-letnik v bližini Mirne Peči bežal pred policisti. Očitno mu je alkoholni opoj dal pogum in prepričanje, da se mu bo uspelo izogniti kazni, če bo le dovolj hitro in spretno vozil. Jok, brate, odpade, bi lahko v tem primeru uporabili enega najbolj prepoznavnih stavkov iz legendarnega filma To so gadi. Voznik BMW-ja je vozil nezanesljivo, ogrožal je vse druge udeležence v prometu, na signale policije ni ustavil, še bolj je pospešil, nevarno prehiteval in vmes vozil tudi po levi strani ceste. To še ni vse. Potem je celo še trčil v policijski avto, kar ga je sicer ustavilo, a je skušal možem postave pobegniti peš. Nestabilne noge, oslabljene zaradi alkohola, ga niso kaj daleč ponesle, saj jo ga že tam prijeli. Predrzni voznik sploh ni imel vozniškega dovoljenja, avto ni bil registriran in tudi ne izpraven. Zasegli so mu ga, njemu pa izdali za skoraj 3700 evrov kazni, kot dodatek pa še 30 kazenskih točk.

Odgnala ga je prodajalka

Če slučajno obstaja priročnik z naslovom »kako oropati trgovino«, ga osrednji lik te zgodbe ni nikoli držal v rokah. In še dobro, saj se je incident tudi zaradi njegove nespretnosti, obenem pa treznosti zaposlene srečno končal! Moški je v Brdih sredi popoldneva vstopil v trgovino, si nabral nekaj stvari, na blagajni pa z nožem zagrozil prodajalki, naj jo odpre. Hotel je denar, kakopak. Pogumna gospa ga ni poslušala, burno se je odzvala in s tem moškega pregnala. Preden so ga odnesle hitre pete, je uspel le še pograbiti pločevinki pijače (vročina je bila v teh dneh res huda!). 46-letniku pa se ni uspelo izmuzniti policistom, saj so ga že slabo uro kasneje ulovili. A tudi tam ni šlo brez posebnosti – v postopek se je namreč vmešala in ga skušala s silo preprečiti 27-letna Italijanka. Skušala je brcniti policista, a ji je ta udarec preprečil. Tudi njo so prijeli, oba pa se bosta morala zglasiti na sodišču.

Desna bo bosa …

Zgodba, ki bi lahko bila prvoaprilska šala, pa ni, prihaja iz Nemčije. Roparji so v manjšem mestecu vlomili v trgovino in odnesli 30 športnih copatov. Copatov, ne parov! Osredotočili so se na superge priznanih blagovnih znamk, a so odnesli le tiste za levo stopalo. Kaj pa ujemajoči desni pari? Te so pustili kar na kraju zločina. Tako policisti kot domačini so začudeni nad odločitvijo roparjev, upajo pa, da se bo uganka nekoč razrešila. Vodja policije je storilce označil za amaterske, saj si s takim plenom ne bodo mogli kaj veliko pomagati. Vseeno pa so trgovino oškodovali za več tisoč evrov. Verjeli ali ne – nekaj podobnega se je lani pripetilo v ameriškem Lincolnu. Nepridipravi so odnesli za 20 tisočakov športnih copat, a tudi oni le za levo stopalo. Preostale dele parov so namreč skladiščili v drugi stavbi.

Dovoljenje za mukanje

Francoski sodniki se poleg umorov, posilstev, ropov redno ukvarjajo tudi z na stotinami pritožb zaradi hrupa na podeželju. Ne govorimo o hrupu kosilnic, traktorjev ali česa podobnega, temveč prišleke iz mest motijo glasne živali! Primerov je ogromno - leta 2019 so sosedi s sodnim nalogom skušali utišati kričečega petelina Maurica, občutljivce pa so zmotile tudi glasne race, gosi, krave in celo črički. Lani so na pobudo sosedov starejši gospe z vrta odstranili tri žabe. Stanje je bilo tako hudo, da je moral poseči parlament. Po novem zakonu se tako nekdo, ki se preseli v bližino kmetije, ne more in ne sme več pritoževati zaradi hrupa. Če krave mukajo in s tem ljudem kratijo spanec, si bodo ti pač morali v ušesa vtaknili čepke ali pa zgolj stisniti zobe. Obstaja še ena možnost – lahko ostanejo v mestu, kjer jih krave, gosi ali črički pač ne bodo jezili in budili.

Nevarne opice

Na Tajskem pa imajo težave zaradi opic, ki terorizirajo Lopburi. Desetletja so bile simbol lokalne kulture, zdaj pa je stanje tako hudo, da so ustanovili posebno enoto za boj proti njim. Opice so postale strah in trepet domačinov, nasilne so, napadajo ljudi, jim kradejo iz žepov, ropajo pa tudi trgovine. Lokalne oblasti jih bodo skušale ukrotiti na najbolj human način, saj bo9do ulovili le najbolj problematične samce in jih preselili drugam. Paziti pa bodo morali, da bodo sovražno nastrojene posameznike ločili. Tudi med opicami namreč obstajajo različne tolpe, ki se med seboj napadajo in pobijajo.