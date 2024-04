»Žal smo v zadnjem času opazili vrsto napadov na naše energetske objekte in smo se bili prisiljeni odzvati,« je dejal Putin po poročanju ruske tiskovne agencije Interfax. Lukašenko, ki je gospodarsko, politično in vojaško močno odvisen od Kremlja, se je strinjal s svojim gostiteljem in trdil, da je Ukrajina izzvala obstreljevanje elektrarn.

Po besedah ruskega predsednika je Moskva z napadi na energetsko infrastrukturo »iz humanitarnih razlogov« počakala do konca zime, da bi prebivalci Ukrajine manj trpeli zaradi izpada električne energije. »Nismo želeli odvzeti elektrike socialni infrastrukturi in bolnišnicam,« je pojasnil po poročanju tujih tiskovnih agencij.

Rusija je sicer že kmalu po invaziji na Ukrajino pred več kot dvema letoma začela sistematično uničevati ukrajinski sistem oskrbe z električno energijo in vodo. Zaradi ruskih napadov je bilo prejšnjo zimo na milijone Ukrajincev dlje časa brez elektrike in ogrevanja. Minulo zimo je bilo izpadov električnega omrežja manj, dokler Moskva v začetku marca ni začela novega vala napadov.