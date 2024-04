»Iz obilice previdnosti je uslužbencem ameriške vlade in njihovim družinskim članom do nadaljnjega prepovedano iz osebnih razlogov potovati izven območij Tel Aviva, Jeruzalema in Beeršebe,« je sporočilo veleposlaništvo ZDA v Izraelu.

Narave varnostne grožnje ne navaja, vendar pa se krepi zaskrbljenost zaradi možnosti iranskega odgovora na izraelski napad 1. aprila v Damasku, ki je zahteval življenja sedmih pripadnikov iranske revolucionarne garde, med njimi dveh generalov.

Blinken je v četrtek opravil telefonske pogovore s kolegi iz Kitajske, Turčije, Savdske Arabije in nekaterih evropskih držav ter jih pozval, naj uporabijo svoj vpliv in Iranu dajo vedeti, da zaostritev spopadov na Bližnjem vzhodu ni v nikogaršnjem interesu, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedal tiskovni predstavnik State Departmenta Matt Miller.

Dodal je, da je Blinken govoril tudi z izraelskim obrambnim ministrom in mu zagotovil trdno podporo ZDA pred iranskimi grožnjami.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Karine Jean-Pierre je prav tako v četrtek povedala, da so ZDA posvarile Iran glede groženj Izraelu. Predsednik ZDA Joe Biden je že v sredo povedal, da je ameriška podpora Izraelu neomajna, ne glede na vse kritike na račun premierja Benjamina Netanjahuja zaradi vojne v Gazi.

Iran v zadnjem času krepi svoje grožnje s povračilom. Nazadnje je v sredo vrhovni voditelj države ajatola Ali Hamenej dejal, da mora biti Izrael kaznovan za napad, ki da je bil enak kot napad na iranskem ozemlju.