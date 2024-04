Proevropska koalicija sredinskega premierja Donalda Tuska, ki je prišla na oblast pred nekaj meseci po osmih letih vladanja skrajno konservativne stranke Zakon in pravičnost (PiS), je v parlamentarni postopek vložila zakon, ki bi spet dovolil splav, in sicer do 12. tedna nosečnosti. A splošnega strinjanja v vladi ni, in to zna biti za Tuska izziv.

Tuskova vlada želi torej odpraviti skoraj popolno prepoved splava. Dovoljen je namreč samo, če gre za posilstvo, incest ali ogrožanje materinega zdravja med nosečnostjo. Na Poljskem tako legalno opravijo le okoli 25 posegov na leto. Leta 2020 je ustavno sodišče, ki je po sporni reformi sodne veje oblasti prišlo pod vpliv PiS, denimo prepovedalo splav zaradi deformacije zarodka ali neozdravljive, smrtno nevarne bolezni otroka.

Včasih so zahodnjakinje hodile na Poljsko

Poljska ima tako v EU poleg Malte najbolj restriktivno zakonodajo glede splava, kar je povezano tudi z velikim vplivom katoliške cerkve. Nekoč je bilo drugače. V času prosovjetskega režima so leta 1956 dovolili prekinitev nosečnosti »v primeru težkih okoliščin za nosečnico«. V 60. in 70. letih so tudi ženske iz zahodnih, demokratičnih držav Evrope prihajale splavit v Poljsko. V 80. letih je umetno prekinilo nosečnost že več kot 100.000 Poljakinj na leto. Leta 1993, kmalu po demokratizaciji, pa je parlament začel postopno omejevati pravico do splava vse do skoraj popolne prepovedi.

To vprašanje zdaj predstavlja še en spopad med Tuskovo vlado in katoliškimi ultrakonservativci iz PiS. Liberalizacija splava je bila pomembna Tuskova predvolilna obljuba in številne Poljakinje pričakujejo njeno izpolnitev.

Vendar pred začetkom glasovanja ni bilo jasno, ali bo Tuskov predlog za liberalizacijo splava do 12. tedna nosečnosti dobil dovolj podpore v spodnjem domu. Nekateri poslanci kmečke Poljske ljudske stranke (PLS) z desnega krila vladne koalicije so izjavili, da ga ne bodo podprli. PLS ima 28 poslancev, vladna koalicija 222, vseh poslancev pa je 431. Torej je usoda zakona odvisna od tega, koliko poslancev PLS ga bo podprlo. Liberalizacijo splava sicer po zadnji anketi agencije Ipsos podpira 62 odstotkov Poljakov.

A tudi če bo parlament glasoval za zakon, ga mora podpisati še predsednik države Andrzej Duda, konservativni katoličan in nekdanji član PiS. Prejšnji mesec je s predsedniškim vetom preprečil uveljavitev zakona o dostopnosti kontracepcije za ženske, starejše od 15 let. Vlada namerava sicer predsednikov veto izničiti s predlogom, da bi poleg zdravnika kontracepcijo lahko predpisal tudi farmacevt v lekarni.

Zmaga vlade na lokalnih volitvah

Glasovanje v parlamentu o liberalizaciji splava bo v manj kot tednu dni drugi pomemben test za vladajočo koalicijo, v kateri so Tuskova Državljanska koalicija, desnosredinsko zavezništvo Tretja pot in Nova levica. Prvi večji test so bile lokalne volitve prejšnji konec tedna. Na njih je vladna stran potrdila premoč nad desno opozicijo. Na volitvah v regijske svete je sicer opozicijska PiS znova prejela največ glasov, enako kot na lanskih volitvah. A vse tri koalicijske partnerice so skupno dobile veliko več, čeprav malo manj kot oktobra: Tuskova Državljanska koalicija 32 odstotkov (oktobra 31 odstotkov), Tretja pot 13,5 odstotka (oktobra 14,4 odstotka) in Nova levica 7 odstotkov (oktobra 8,6 odstotka).

V Varšavi so znova izvolili za župana kandidata Državljanske koalicije Rafala Trzaskowskega, in to že v prvem krogu s 60 odstotki glasov. Še več odstotkov je s podporo iste stranke dobila županja Gdanska Aleksandra Dulkiewicz, medtem ko je kandidat PiS prejel samo 12 odstotkov glasov. PiS, ki je bila vedno močnejša na podeželju, sploh nima župana v nobenem od mest z več kot 100.000 prebivalci.

Zakon o splavu iz leta 1864 Vprašanje splava je zelo aktualno tudi v ZDA, kjer se okoli tega vrstijo polemike v številnih zveznih državah. Ena je Arizona, kjer je vrhovno sodišče zdaj preklicalo zadržanje zakona o splavu iz leta 1864 in bo spet veljal. Zakon grozi z dvema do petimi leti zapora osebi, ki bi splavila ali pri tem pomagala, izjem pa ni niti za primer incesta ali posilstva. Volilci te zvezne države bodo sicer imeli možnost, da zakon spremenijo na novembrskem referendumu.Tudi republikanski kandidati pa so izrazili nestrinjanje s 160 let starim zakonom. Pokazalo se je namreč, da je večina ameriške javnosti naklonjena vsaj omejeni pravici do splava, republikanci pa bi lahko zaradi tega izgubljali glasove na novembrskih volitvah. x ba