Komisija za priznanja Mestne občine Ljubljana (MOL) je za letošnja častna meščana predlagala dolgoletna mestna svetnika z Liste Zorana Jankovića, in sicer nekdanjega podžupana Janeza Koželja in Julijano Žibert. Komisija je letos izbirala med petimi kandidati. Naziv častni meščan je najvišje priznanje Mestne občine Ljubljana, ki ga ta podeljuje posameznikom, »ki so izjemno zaslužni za ugled, pomen in razvoj MOL ter za razvoj njenih dobrih medmestnih in mednarodnih odnosov«. O predlogih za častna občina ter tudi o podelitvi nagrad in plaket glavnega mesta bo mestni svet odločal na seji 22. aprila.

Koželj je z ekipo sodelavcev začrtal vizijo Ljubljane do leta 2025

»Profesor Janez Koželj sodi med najpomembnejše slovenske arhitekte zadnjih dveh desetletij 20. in prvih dveh 21. stoletja,« je v uvodu utemeljitve zapisala komisija za priznanja, ki je opozorila, da se njegov ustvarjalni opus razteza čez področja grafičnega oblikovanja, arhitekture, urbanizma in načrtovanja prostora velikih mest, »vselej odgovorno in v korist ljudi«. Komisija je izpostavila, da je bil Koželj dolgoletni mestni arhitekt in urbanist, leta 2007 pa je z ekipo sodelavcev začrtal vizijo dolgoročnega razvoja prestolnice do leta 2025. Nato je skoraj dvajset let vodil uresničevanje te vizije. »V naš prostor je uvajal in prenašal pogumne in napredne urbanistične in prostorske ideje, kot so princip deljenega mestnega prostora na Slovenski cesti, peš cone v mestnem jedru, kolesarska mreža, sistem 'parkiraj in pelji' in še mnoge druge. Po letu 2022 je po zaključku svojega dela polno aktiven kot svetovalec mestu,« je zapisala komisija. Poudarila je še, da je za svoje delo prejel številne nagrade in priznanja, pod njegovo taktirko mestnega arhitekta pa je Ljubljana prejela več deset mednarodnih nagrad in leta 2016 postala zelena prestolnica Evrope. Ljubljanski župan Zoran Janković je včeraj dejal, da je Ljubljana najlepše mesto na svetu ravno po zaslugi Koželja.

Žibertova je sodelovala pri zgraditvi PST kot trajnega spomenika

Glede univerzitetne diplomirane sociologinje Julijane Žibert, ki je od leta 2010 Jankovićeva svetnica, je komisija zapisala, da »si je ves čas svojega službovanja v Ljubljani prizadevala za izboljšanje življenja v Ljubljani na vseh področjih, ne samo pri gradnji mesta, temveč tudi pri gradnji odnosov med ljudmi, temelječih na strpnosti, razumevanju in sožitju«. Žibertova, ki je bila generalna direktorica družbe Pošta, telegraf in telefon (predhodnica Pošte Slovenije), je s položaja v vodstvu slovenske pošte veliko prispevala k zgraditvi samostojne Slovenije in ima tudi status veteranke vojne za Slovenijo, je poudarila komisija. Med drugim je predsednica mestnega odbora Zveze združenj borcev za vrednote NOB. »Zavzeto je delovala posebno pri zgraditvi Poti spominov in tovarištva kot trajnega spomenika na z bodečo žico obdano Ljubljano. V okviru zveze združenj borcev je skrbela za vzdrževanje in ohranjanje kulturne dediščine, predvsem spomenikov NOB. Za svoje delo in prizadevanje je prejela več priznanj in nagrad,« je v utemeljitvi predloga še zapisala komisija za priznanja.

Odločali bodo tudi o nagradah in plaketah glavnega mesta

Za prejemnike letošnjih nagrad glavnega mesta komisija za priznanja mestnemu svetu predlaga glasbenika Roberta Pešuta - Magnifica, Waldorfsko šolo Ljubljana, zavod Katoliška mladina, Antona Podobnika, ki je prav tako Jankovićev svetnik in predsednik sveta četrtne skupnosti Polje, ter direktorja javnega podjetja Žale Roberta Martinčiča.

Komisija je za prejemnike letošnjih plaket glavnega mesta predlagala pevca Rafka Irgoliča, skupino inštruktoric in inštruktorjev simulacijskega centra Zdravstvenega doma Ljubljana, slovensko združenje za pomoč pri demenci Spominčica – Alzheimer Slovenija, odvetnika in očeta Ljubljanskega maratona Andreja Razdriha, političnega komentatorja in aktivista Igorja Vidmarja, društvo Delavska svetovalnica ter umetnostnozgodovinski študijski krožek Spoznajmo svoje mesto in domovino.