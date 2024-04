Okusi, zabava in umetnost gastronomije od 19. do 21. aprila v Rovinju

Stara Tobačna tovarna v Rovinju bo od 19. do 21. aprila postala središče kulinaričnega dogajanja in kraj, kjer se bodo zbrali ljubitelji gastronomije, ne glede na to, ali je hrana in pijača njihov poklic, posel ali strast. Tretji gastronomski dogodek pod nazivom Weekend Food Festival obljublja nepozabno potovanje skozi okuse in vonjave lokalnih dobrot Istre, ki jih bo vodil priznani kulinarični virtuoz Jeffrey Vella, prisotni pa bodo tudi slovenski gastronomski mojstri: Jorg Zupan, Gašper Puhan in Grega Repovž.