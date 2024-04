S pomočjo spletne platforme Aktivno v šolo, katere nosilec je Inštitut za politike prostora, so že lani preverjali načine prihajanja v šolo med približno deset tisoč otroki z 38 slovenskih osnovnih šol. Ugotovili so, da je večji del otrok prišel v šolo na manj aktiven način, kot bi si otroci želeli, le 35 odstotkov jih je namreč prišlo v šolo s kolesom, peš ali s skirojem, kar 71 odstotkov otrok pa bi si želelo, da bi lahko prišli v šolo na bolj aktiven način. »Dejstvo, da si otroci želijo potovati v šolo aktivno, to je družabno, zdravo in okolju prijazno, bi moralo biti velika spodbuda odraslim, da se soočijo z razmerami v prometu in prostoru ter prilagodijo rešitve v prid pričakovanjem in potrebam otrok,« je razloge za nastanek akcije pojasnila vodja projekta Nina Plevnik.

Ugotovili so, da delež aktivnih učencev s starostjo narašča, da je največja razlika med dejanskim in želenim načinom prihajanja v šolo pri vožnji z avtomobilom, ki ji šolarji niso pretirano naklonjeni, in da si največ šolarjev želi prihajati v šolo s kolesom v petem razredu osnovne šole.

Med otroki priljubljen pešbus

»Pešbus je način organizirane hoje v šolo za najmlajše, tudi prvošolce, s spremstvom,« so pojasnili organizatorji projekta. Udeleženci se za hojo v šolo s pešbusom predhodno prijavijo in izberejo postajo, na kateri bodo »vstopili«. Zjutraj se nato ob določeni uri zberejo na izbrani postaji in s spremljevalci hodijo po premišljeno začrtani in označeni poti do šole. Otroke še posebej navdušujejo vozovnice, ki jih prejmejo ob začetku izvajanja aktivnosti, v katere zbirajo štampiljke za vsak opravljeni dan hoje in nalepke za vsak opravljeni teden.

Za tiste, ki si v šolo želijo priti s kolesom, a izpita še nimajo, več šol po Sloveniji ponuja program bicivlak. Gre za organiziran sistem kolesarjenja v šolo s spremstvom za mlajše otroke. Skupina vsak dan vozi po predhodno določeni stalni trasi in po dogovorjenem urniku pobira otroke na posameznih postajah. Bicivlak se v šolah izvaja različno, ponekod v krajših obdobjih, ponekod vse šolsko leto.

Sistem “poljubi in odpelji”

Ob že dobro znanih aktivnostih, kot sta pešbus in bicivlak, so pred tremi leti v sklopu projekta Aktivno v šolo uvedli postaje »poljubi in odpelji«, v tujini poznane kot »kiss and ride«. Gre za postaje, kjer lahko starši, ki so primorani otroke z avtom pripeljati v šolo, varno odložijo otroka, ta pa pot do šole nadaljuje sam. »Promet v okolici šol ogroža varnost otrok, ki prihajajo v šolo in odhajajo iz nje. Gneča vozil, ki se pred šolami dodatno poveča prav v jutranji konici, povzroča tudi onesnaženje zraka, ki ogroža zdravje otrok in odraslih,« so prepričani pobudniki projekta. Občine naj bi tako s postavitvijo postaj zmanjšale prisotnost vozil v okolici šol in omogočile vsem učencem varen prihod do šole.

Postaje so v zadnjih letih postavili že pred več šolami, med drugim v Škofji Loki, Postojni, Novi Gorici, Slovenj Gradcu in Novem mestu. Šolske poti so posebej prilagodili programu tudi na Bledu in v Luciji, kjer so točke vključili v okvir načrtovanih šolskih poti.