Varna in zanesljiva oskrba s pitno vodo je ena najpomembnejših dobrin za normalno življenje ljudi, zagotavljanje nemotene in kakovostne vodooskrbe pa z vidika odgovornosti do uporabnikov ena najzahtevnejših dejavnosti. Da je voda ustrezna, skrbita kar dva nadzora, notranji, katerega analize pitne vode izvaja kranjski Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano – NLZOH, ter državni monitoring. V sklopu notranjega nadzora se izvajajo redni odvzemi vzorcev pitne vode za laboratorijske preiskave.

Vsakodnevni nadzor pitne vode

Število vzorcev in obseg posameznih mikrobioloških preiskav in fizikalno-kemijskih analiz je določen v letnem načrtu odvzema vzorcev pitne vode. »Vsakodnevni nadzor pitne vode skrbno prilagajamo trenutnim razmeram na vodovodnem sistemu in ugotovitvam državnega monitoringa vode ter drugim informacijam, ki jih dobimo od uporabnikov ali pooblaščenih ustanov. Zunaj letnega načrta izvajamo tudi nadzor, ki ga zahtevajo določene okoliščine pri uporabnikih in nadzor po interventnih delih na vodovodnem omrežju,« so sporočili iz podjetja Prodnik in dodali, da pri ocenjevanju skladnosti pitne vode upoštevajo določene mikrobiološke in kemijske parametre. »Spremljamo tudi indikatorske parametre, katerih mejne vrednosti niso določene na osnovi neposredne nevarnosti za zdravje, saj imajo le opozorilno vlogo.« Med indikatorske parametre zato spadajo mikrobiološki in tudi fizikalno-kemijski parametri, kot so denimo barva, električna prevodnost in pH-vrednost vode.

Za zagotavljanje skladnosti z uredbo o pitni vodi je Prodnik pitno vodo v letu 2023 pred distribucijo v vodovodne sisteme tretiral s klorovim preparatom na sistemih Ples–Podoreh–Krulc in Selce–Poljane. Na sistemih Črni graben, Dešen, Mengeš–Dobeno ter večino leta tudi na sistemu Bršlenovica–Šentožbolt so vodo tretirali z UV-svetilko. Na sistemih Domžale–Mengeš–Trzin in Kolovec pa vode večinoma niso tretirali, ampak se je z dezinfekcijo s klorovim preparatom preventivno izvajala le v obdobju visokih zunanjih temperatur. »Za mikrobiološke preiskave je bilo v letu 2023 na omrežju in zajetjih odvzetih in laboratorijsko preiskanih 437 vzorcev pitne vode,« so povedali in dodali, da je bilo v letu 2023 od 259 vzorcev, odvzetih v omrežju, 18 vzorcev neskladnih z uredbo o pitni vodi. »Večino neskladnih vzorcev je predstavljala prisotnost indikatorskih parametrov (koliformne bakterije), ki neposredno ne ogrožajo zdravja ljudi.«