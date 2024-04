Medvode. Potem ko so lani v Medvodah praznovali pol stoletja delovanja tamkajšnjega nogometnega kluba (NK) Jezero Medvode, so avgustovske poplave popolnoma zalile klubske prostore in preostalo infrastrukturo ter na igrišču pustile pravo razdejanje. Škoda je bila ocenjena na 226.000 evrov, po odstranitvi naplavljenih dreves, mulja, smeti in drugega pa igrišče, ki ga je prerasel plevel, še vedno ostaja neuporabno.

Sanacija ograje ob nogometnem igrišču, ki so jo začeli konec letošnjega marca in je po pogodbi vredna dobrih 20.000 evrov, je zaključena. V začetku aprila so začeli še sanacijo travne ruše na nogometnem igrišču. Kot so pojasnili v uradu medvoškega župana Nejca Smoleta, bo ta zaključena v naslednjih dneh, igrišče pa se bo lahko uporabljalo od začetka junija, ko se bo trava primerno ukoreninila. Pogodbena vrednost sanacije travne ruše znaša dobrih 34.000 evrov.

Na medvoški občini so povedali, da sredstva za trenutno sanacijo zagotavljajo iz predplačila države za sanacijo poplav, 22.000 evrov pa bo prispevala Nogometna zveza Slovenije.

Čakajo mnenje državne tehnične pisarne

Po besedah Nejca Smoleta pred odločitvijo o sanaciji prostorov nogometnega kluba in balinišča čakajo mnenje državne tehnične pisarne (DTP) o možnosti prestavitvi igrišča na drugo lokacijo, saj je trenutna zaradi velike verjetnosti ponovnih poplav manj primerna: »DTP bo opravila ogled in elaborat za obnovo obstoječih objektov, kar bo predstavljalo osnovo za morebitno izplačilo odškodnine za gradnjo na novi lokaciji.«

V teh dneh na občini zbirajo tudi ponudbe za izvajalca priprave projektne dokumentacije za nogometno igrišče z objekti na lokaciji bodočega športnega parka Medvode, zato vrednost morebitne prestavitve v tem trenutku še ni znana, so še povedali v županovem uradu in poudarili, da ponudbe za projektanta zbirajo že drugič, saj se na prvo povpraševanje ni prijavil nihče.

Ker se je medvoški nogomet lani tudi zaradi višje sile znašel na verjetno najnižji točki doslej, pa tudi zaradi želje po spremembah, so nedavno na izrednem občnem zboru NK Jezero Medvode razrešili dosedanjega predsednika kluba Dejana Vukovića in za novega predsednika za eno leto izvolili Vita Klavoro. Ta si je za cilj zadal zagotoviti dobre pogoje za treninge, okrepiti trenersko ekipo in izboljšati odnose z lokalno skupnostjo: občino, osnovnimi šolami in medvoškim športnim zavodom.

»Potrebnega bo veliko dela. Na veliko veselje mladih igralcev in njihovih staršev lahko klub del treningov izvaja na deloma saniranem malem nogometnem igrišču z umetno travo, medtem ko preostale vadbe športnikov še vedno potekajo na nogometnem igrišču v Smledniku,« je dejal Klavora.