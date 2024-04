Kakšno sofinanciranje e-koles za občane?

Spoštovani minister (za okolje, podnebje in energijo) Bojan Kumer, v medijih je bila objavljena novica na osnovi vaše novinarske konference, da bo stekel razpis za sofinanciranje e-koles za občane. Ukrep subvencij e-koles za občane sem zasnoval leta 2020 v času, ko sem bil zaposlen na Skladu za podnebne spremembe, pomagali pa so mi tudi sodelavci s svojimi pripombami in predlogi. Vesel sem, da se bo končno začel izvajati.