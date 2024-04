»SDS ima ogromen potencial,« se hvalijo – prvi so z lahkoto sestavili kandidatno listo zaslužnih izvajalcev zamisli dosmrtnega vodje – in vnaprej preštevajo svoje bodoče izvoljence. Bodo trije ali celo štirje? Sama »žlahtna« imena – Tomc, Zver, Hojs, Grims, Breznik, Kangler … Dva od teh sta si v Bruslju že dodobra »opomogla«, eden še kaj drugega. Garata in garata, trdita. A še tam bolj za strankarske interese. Zdaj se bodo vsi borili za pravo Evropo, ki bo ščitila temeljne vrednote, kot so zaščita družine, zlasti otrok in bo brez LGBT+ ideologije, zelenega prehoda in migracij.

Že nekaj časa odmeva njihova vodilna tema z naslovom: Zaprta vrata za migrante. No, ne ravno za vse migrante, za muslimane pa zagotovo. »Če se naši predniki ne bi bali muslimanov, bi bila Evropa kalifat, na Šmarni gori pa džamija,« je komentiral Žiga Turk – nekateri mediji ga radi predstavljajo kot nekakšnega desnega »filozofa« in vplivneža – ki je očitno prestrašen že od Osmanskega cesarstva naprej. A čeprav ne bodo z Alahom pregazili evropskega krščanstva, se moramo vsaj dobro zavarovati pred njimi. (Ob tej islamofobiji zamolčijo, da so storilci kaznivih dejanj pri nas pretežno naši ljudje.) Palestinci pa so itak za vse sami krivi. Zakaj pa je Hamas napadel Izraelce, saj so vedeli za posledice.

Evropa, prihajam! Se spomnite, kako je Tonin pred šestimi leti prinesel Ljudmili Novak – eni redkih na desnici, ki krščanske vrednote tudi v resnici živi – šopek rož in jo izrinil s čela NSi? V glavnem zato, da so se znova spajdašili z Janšo. Se mogoče zdaj situacija ponavlja in je treba odstraniti Tonina, ker ne more kar tako požreti besede, da z Janšo ne bo sodeloval? Se je zato on zdaj prilepil na prvo mesto na listi, Ljudmilo pa dal na zadnjega? Ah, ne, menda je samo najbolj primeren za izzive, ki čakajo zavoženo Evropo. Če ne more s svojimi najboljšimi programi reševati Slovenije, bo pa EU. Nato in vlaganje v obrambo je zanj najboljša varnostna garancija. Zato podpirajmo orožarsko industrijo! In multinacionalke! Kaj zeleni prehod, ne ogrožajo nas hude podnebne spremembe in posledično pomanjkanje hrane (briga nas za druge in za zanamce), ogrožajo nas migranti in Putin, ki hoče spreminjati meje. Da jih Izraelci že leta nezakonito spreminjajo, ga (jih) očitno ne moti. Ob teh politikih nehote pomislim, da sploh ne bi bilo slabo, če bi jih »izvozili« v Bruselj. Če drži raziskava platforme EUmetrix, naši poslanci v Evropskem parlamentu nimajo posebnega vpliva in vsaj tam ne bodo delali škode.

O vladajočih pa kdaj drugič. Klasični mediji se za gledanost in branost spopadajo s spletnimi, zato iz muhe včasih naredijo slona, iz zdrsov pa afere. Skoraj zabavno se mi zdi, kako vsi po vrsti kritizirajo gibanje Svobodo, ker naj bi prepočasi (pa čeprav v roku) obelodanila svoje kandidate za evropske poslance, a glej ga zlomka, s kandidatom za komisarja Veselom pa prehitevajo. Saj res, morda pa bi bil boljši izbor Janez Janša, kot se od nekod sliši? Zakaj ne, ima veliko izkušenj, ker nas je lastnoročno osamosvojil. Obstaja pa velik problem. Nima več orožja, ki bi ga prodajal ali preprodajal.

Polona Jamnik, Bled