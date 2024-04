»Gre za namišljene obtožbe,« je včeraj 59-letni dr. Michel Stephan na kratko komentiral obtožnico, ki mu očita napeljevanje k umoru. Na vprašanja ni hotel odgovarjati, vztrajal pa je pri zagovoru, ki ga je dal že v sodni preiskavi. Na sodišče so ga pravosodni policisti pripeljali z Doba, kjer prestaja osemletno zaporno kazen zaradi napeljevanju k umoru nekdanjega kolega na ljubljanskem Kemijskem inštitutu dr. Janeza Plavca. Kazen se mu izteče oktobra prihodnje leto.

Francoski državljan libanonskih korenin je bil pred leti zaposlen na inštitutu, zamera zaradi izgube službe pa je bila tudi vzrok, da se je (prvič) znašel za zapahi. Obtožili in na koncu obsodili so ga, ker je iraškega prosilca za azil Alija H. R. R. prepričeval, naj Plavca ustreli, saj naj bi bil on kriv, da se ne more več vrniti na inštitut. Aliju, s katerim sta se spoznala v fitnesu, je dal vse podatke o Plavcu, priskrbel rokavice, obrazno masko in čistila, da bi za seboj zabrisal sledi, ter mu predal pištolo z dušilcem in naboje. Ni vedel, da je Ali o tem obvestil policijo, in na koncu so ga prijeli.

Ali naj izgine

Medtem ko je bil v priporu, pa je, tako je prepričano tožilstvo, začel kovati peklenski načrt še proti »izdajalcu Aliju«. Ker ga je ovadil in se je vedelo, da bo na sojenju kronska priča. O podrobnostih tega načrta je policiji povedal Alen Kraljević, s katerim sta si delila celico v zaporu. Na podlagi tega je nastala nova obtožnica, ki jo je včeraj začel obravnavati senat pod vodstvom Jasmine Ivančič. V obtožnici, ki jo je prebrala tožilka Ana Kirm, piše, da je jeseni 2017 Kraljevića prepričeval, naj Mervan Šljivar (še en pripornik, obtožen umora) zunaj najde ljudi, ki bi Alija umorili. Šljivarja naj bi prepričeval tudi osebno. Obljubljal je 30.000 evrov nagrade, pol prej, pol po umoru. Angažiral naj bi detektiva, da bi izvedel, kje je Ali, opisal njega in njegovo družino ter njihove življenjske navade. Želel je, da Ali izgine in »ga bodo vodili kot pogrešano osebo«. Izvedba umora naj bi imela več možnih variant. Ena je bila, da bi ga ustrelili pred sodiščem. Druga, da bi ga poškropili z živim srebrom, kar bi vodilo v takojšnjo smrt, nakar bi ga zakopali in posuli »s prahom, da ga pes ne bi našel«. In še varianta številka tri: na vhodnih vratih stanovanja bi prevrtali kukalo in po cevki spustili sarin ali soman (bojna strupa). Orožje ali kemikalije bi priskrbel Stephan, če bi bilo potrebno.

Lažnivec, sadist, izsiljevalec

V sodni preiskavi je Stephan te očitke označil za absurd. Za Kraljevića je dejal, da je patološki lažnivec, sadist, ki sovraži in prezira ljudi različnih narodnosti in jude. V zaporu je o njih pridobival podatke, jih shranjeval, zbral, natisnil in potem razširjal, da bi jih diskreditiral in nato izsiljeval. Ko so ga preselili v Kraljevićevo sobo na Povšetovi, ga je ves čas poskušal nadzorovati in izvedeti vse o njem. O njem je poizvedoval prek spleta in si potem izmišljal neke zgodbe. Govoril je, da mu bo pomagal pri njegovem primeru, torej obtožbi, povezani s Plavcem, mu povedal, da pozna zelo dobrega detektiva, ki bo tudi sodeloval. In da mora dati detektivu čim več informacij, tudi o Aliju, da bi ugotovili, ali se ne ukvarja s čim nezakonitim. Ker je vedel, da je kemik, ga je nadlegoval z vprašanji, kako narediti drogo oziroma heroin. Spraševal ga je tudi vse mogoče o najrazličnejših kemikalijah, na primer, s čim je Hitler pobijal jude, čeprav mu je Stephan razlagal, da to nima nobenega smisla, ker gre za izjemno nevarne snovi.

Očitke, da je hotel Alija zastrupiti z živim srebrom, sarinom ali somanom, je Stephan označil za idiotske. Dejal je, da je te spojine izjemno težko proizvesti, delajo jih največje vojske na svetu in vsak, ki bi jih poskušal uporabiti, bi umrl. Kot je dejal, v resničnosti stvari ne potekajo »tako kot pri Agati Christie«. O Kraljeviću pa še dodal, da o njem ni govoril le, da namerava​​ likvidirati Alija, pač pa cel spisek ljudi: »predsednika sodišča, dr. Plavca, prof. Jeralo, Golubiča, prof. Kidriča, prof. Husića, Šarabona, Časarja ...«.