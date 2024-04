Vreme: Zvečer in ponoči večinoma jasno

Zvečer in ponoči bo večinoma jasno. Burja bo slabela in do jutra večinoma ponehala. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, le na skrajnem jugovzhodu bo pretežno oblačno. Jutranje temperature bodo od 5 do 11 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.